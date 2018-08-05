«Локомотив» потерял шансы на защиту титула чемпиона России
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московский «Локомотив» не смог пробиться в Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу и лишился шансов на защиту чемпионского титула.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московский «Локомотив» не смог пробиться в Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу и лишился шансов на защиту чемпионского титула.
Железнодорожники в заключительном матче четвертого этапа регулярного чемпионата в Самаре уступили самарским «Крыльям Советов» — 3:4. В составе столичной команды дубль оформил Лукао (27 и 36-я минута), на 15-й отличился Нелито Оливейра Да Сильва, у самарцев голы забил Денис Коваленко (3 и 13), Паулиньо (32) и Артем Пиняев (35).
Результаты других матчей дня:
«Сити» (Ленинградская область) — ЦСКА (Москва) — 2:10,
«Новатор» (Московская область) — «Элмонт» (Московская область) — 4:4 (по пенальти — 4:5).
«Дельта» (Саратов) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:7.
В Суперфинал, который пройдет в Москве