«Локомотив» потерял шансы на защиту титула чемпиона России

Железнодорожники в заключительном матче четвертого этапа регулярного чемпионата в Самаре уступили самарским «Крыльям Советов» — 3:4. В составе столичной команды дубль оформил Лукао (27 и 36-я минута), на 15-й отличился Нелито Оливейра Да Сильва, у самарцев голы забил Денис Коваленко (3 и 13), Паулиньо (32) и Артем Пиняев (35).