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18:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» потерял шансы на защиту титула чемпиона России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московский «Локомотив» не смог пробиться в Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу и лишился шансов на защиту чемпионского титула.

Железнодорожники в заключительном матче четвертого этапа регулярного чемпионата в Самаре уступили самарским «Крыльям Советов» — 3:4. В составе столичной команды дубль оформил Лукао (27 и 36-я минута), на 15-й отличился Нелито Оливейра Да Сильва, у самарцев голы забил Денис Коваленко (3 и 13), Паулиньо (32) и Артем Пиняев (35).

Результаты других матчей дня:

«Сити» (Ленинградская область) — ЦСКА (Москва) — 2:10,

«Новатор» (Московская область) — «Элмонт» (Московская область) — 4:4 (по пенальти — 4:5).

«Дельта» (Саратов) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 3:7.

В Суперфинал, который пройдет в Москве 14—20 августа, вышли шесть первых команд чемпионата — «Кристалл», «Спартак», «Дельта», «Новатор», «Крылья Советов» и ЦСКА, «Локомотив» занял седьмое место.

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