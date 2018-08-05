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5 августа, источник: TeamRussia.pro

Выбить сотню. Григорий Федотов — главный советский бомбардир

5 августа — знаменательный день в истории советского и российского футбола. Как принято считать, именно в этот день 70 лет назад Григорий Федотов забил 100-й гол в карьере и вписал свое имя в историю.

Источник: РИА "Новости"

По версии главного футбольного летописца советской эпохи Константина Сергеевича Есенина, 5 августа 1948 года нападающий ЦДКА первым в истории отечественного футбола забил сотый гол в чемпионатах СССР в матче против минского «Динамо» (4:1).

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Федотов — один из самых ярких нападающих той эпохи. Он начинал в московских «Металлурге» и «Спартаке», но большую часть карьеры провел в армейском клубе. С ним он трижды становился чемпионом СССР, два раза выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в споре лучших бомбардиров сезона. Уже после смерти включен в символическую сборную футболистов СССР за 50 лет.

Хотя необходимо сделать оговорку. На самом деле, споры о том, когда именно легендарный бомбардир забил сотый гол в чемпионатах СССР, продолжаются в кругах спортивных статистиков и по сей день. Дело в том, что привычные современному болельщику протоколы матчей появились лишь в конце 40-х годов после турне московского «Динамо» по Англии. До того времени в официальных документах авторы голов в матчах чемпионатов СССР не указывались, а потому футбольная статистика той поры основывается на воспоминаниях болельщиков и очерках журналистов.

В других источниках, по причине описанной выше ситуации с подсчетами, мнения по этому поводу разнятся. Впрочем, при этом все футбольные статистики и историки сходятся в одном.

Именно Григорий Иванович был первым, кто смог преодолеть этот гроссмейстерский рубеж — 100 голов в чемпионатах СССР.

Поэтому созданный в конце 60-х годов символический клуб футболистов, забивших сотню голов в первенстве Советского Союза и за сборную, носит имя прославленного бомбардира «команды лейтенантов». Его идейным преемником в России является Клуб 100 российских бомбардиров — проект, учрежденный популярной газетой «Спорт-экспресс».

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При этом правила попадания в клуб футбольных снайперов с годами изменились. Если изначально в зачет клуба принимались только голы в чемпионатах СССР и за сборную Советского Союза, то позже стали считаться мячи, забитые в матчах Кубка страны, еврокубков и чемпионатов других стран.

На данный момент в Клуб Григория Федотова входят 74 футболиста, а в Клуб 100 российских бомбардиров — 31. Номером один новейшего времени является Александр Кержаков (233 гола), а Клуб Григория Федотова возглавляет Олег Блохин (319 голов).

Лучшие бомбардиры отечественного футбола.

Клуб Григория Федотова*

Олег БЛОХИН — 319 голов
Олег ПРОТАСОВ — 245
Александр КЕРЖАКОВ — 226
Роман ПАВЛЮЧЕНКО — 187
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ — 185.

Клуб 100 российских бомбардиров

Александр КЕРЖАКОВ — 233 гола
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ — 207
Роман ПАВЛЮЧЕНКО — 188
Сергей РОДИОНОВ — 164
Александр МОСТОВОЙ — 163.

*Разница в данных по разным источникам обусловлена разными системами подсчета у Клуба Григория Федотова и Клуба 100 российских бомбардиров.

Автор: Антон Бабошин

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