Сборная Беларуси по пляжному футболу победила итальянцев в Евролиге

В матче 3-го тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусы в овертайме одолели команду Италии со счетом 6:5. Белорусы проигрывали 1:4, но сумели не только выровнять положение, но и выиграть.

На старте турнира белорусы разгромили соперников из Турции — 9:4, а потом выиграли у поляков в овертайме со счетом 5:4. Благодаря трем победам в Минске белорусская сборная обеспечила себе место в суперфинале Евролиги.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).