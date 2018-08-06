Первый матч новой «Кубани», учрежденной ее бывшими игроками, прошел при аншлаге

Матч прошел на стадионе «Труд» при аншлаге — при вместимости трибун в две с небольшим тысяч собралось больше трех, а фанаты желто-зеленых, облачившись в цвета клуба, с флагами, устроили файер-шоу.

«Кубань» была возрождена по инициативе болельщиков, а ее учредителями стали трое бывших футболистов команды — Станислав Лысенко, Олег Терехин и продолжающий карьеру в «Анжи» Игорь Армаш. Лысенко, много лет являвшийся капитаном краснодарской команды в чемпионате России, сам вышел на поле в дебютном матче, отметившись голом. Так же дубль на счету еще одного бывшего полузащитника «старой» «Кубани», поигравшего в РФПЛ Андрея Топчу. В остальном же в команде молодые ребята. В планах болельщиков и учредителей клуба выход на профессиональный уровень. В этом же сезоне «Кубань» будет выступать в первенстве края. Отметим, что матч снимало местное телевидение, а в паре с комментатором работал Терехин.