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16:25 (мск), источник: Матч ТВ

Первый матч новой «Кубани», учрежденной ее бывшими игроками, прошел при аншлаге

В субботу в рамках Кубка Губернатора Краснодарского края «Кубань» обыграла «Абинск» со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

Матч прошел на стадионе «Труд» при аншлаге — при вместимости трибун в две с небольшим тысяч собралось больше трех, а фанаты желто-зеленых, облачившись в цвета клуба, с флагами, устроили файер-шоу.

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«Кубань» была возрождена по инициативе болельщиков, а ее учредителями стали трое бывших футболистов команды — Станислав Лысенко, Олег Терехин и продолжающий карьеру в «Анжи» Игорь Армаш. Лысенко, много лет являвшийся капитаном краснодарской команды в чемпионате России, сам вышел на поле в дебютном матче, отметившись голом. Так же дубль на счету еще одного бывшего полузащитника «старой» «Кубани», поигравшего в РФПЛ Андрея Топчу. В остальном же в команде молодые ребята. В планах болельщиков и учредителей клуба выход на профессиональный уровень. В этом же сезоне «Кубань» будет выступать в первенстве края. Отметим, что матч снимало местное телевидение, а в паре с комментатором работал Терехин.

Напомним, что профессиональный клуб «Кубань» обанкротился нынешним летом из-за огромных долгов, прекратив свое существование. Его неофициальным преемником считается «Урожай», который взял старт в турнире ПФЛ.

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