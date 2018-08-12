«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Миланский «Интер» победил мадридский «Атлетико» в матче предсезонного футбольного турнира — Международный кубок чемпионов.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Миланский «Интер» победил мадридский «Атлетико» в матче предсезонного футбольного турнира — Международный кубок чемпионов.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера». Гол забил Лаутаро Мартинес на 31-й минуте.
По итогам турнира его победителем стал лондонский «Тоттенхэм», опередивший благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей дортмундскую «Боруссию» и «Интер», занявших второе и третье место соответственно.