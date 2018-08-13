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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

«Гроднооблспорт» впервые стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Гроднооблспорт» впервые завоевала золотые медали чемпионата Беларуси по пляжному футболу, прервав 7-летнюю чемпионскую гегемонию борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальной серии 11-го национального первенства, проходившей на новом стадионе в Минске, гродненская дружина победила борисовчан 2−1. В первом поединке за чемпионский титул «Гроднооблспорт» победил со счетом 4:2, причем Олег Гапон оформил голевой покер. Во втором матче пляжники БАТЭ выровняли положение, выиграв с результатом 3:2, благодаря хет-трику Олега Слаутина. В третьем, решающем, поединке за золото гродненцы добились убедительной виктории — 7:4.

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В серии за бронзовые медали спортсмены брестского клуба ProDom переиграли соперников из команды «Кировск-СДЮШОР» — 2−1. Основное время стартовой игры завершилось боевой ничьей — 3:3, а в серии послематчевых пенальти брестчане вырвали победу с результатом 8:7. Затем кировчане взяли реванш — 6:4, но в решающей встрече брестская дружина вновь была сильнее — 5:4, впервые поднявшись на пьедестал почета чемпионата Беларуси.

Лучшим игроком турнира признан Иван Миранович (БАТЭ), лучшим вратарем стал голкипер новоиспеченных чемпионов Максим Цивинский, его одноклубнику Олегу Гапону не было равных среди бомбардиров — 53 гола.

Теперь лучшие белорусские мастера пляжного футбола в составе сборной страны будут готовиться к Суперфиналу Евролиги, который пройдет 6—9 сентября в Италии. После 6 проведенных встреч белорусы имеют в своем активе 13 очков и пока возглавляют общую таблицу Евролиги.

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