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20:19 (мск), источник: ТАСС

ФИФА: Понятие «коррупция» исчезло из кодекса этики для ясности перевода

ТАСС, 14 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, что понятие «коррупция» исчезло из обновленного кодекса этики организации для ясности перевода, это изменение не окажет влияние на расследование фактических правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что на закрытой встрече руководства ФИФА было принято решение внести изменение в кодекс этики. Из него исчезло понятие «коррупция», при этом в кодекс было внесен новый вид нарушения — «диффамация», т. е. распространение порочащих организацию сведений.

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«Название статьи “Взяточничество и коррупция” было изменено на “Взяточничество” из соображений ясности перевода понятия в английской, испанской и немецкой версиях кодекса этики (во французской все осталось по-прежнему). Это изменение в названии статьи не оказывает существенного влияния на фактические нарушения, которые преследуются (как видно из сравнения статьи 21 версии 2012 года со статьей 27 в версии 2018 года). Коррупция, за которую предусматривалось наказание в соответствии с предыдущим кодексом, по-прежнему наказывается в соответствии с новым», — говорится в сообщении.

«Более того, для ясности и понимания, новый кодекс на самом деле более строг в отношении взяточничества, поскольку в нем есть минимальные санкции для наказания любого случая взяточничества, которых не было в предыдущем кодексе. Любое преступление, связанное со взяточничеством, приведет к запрету на пять лет любой деятельности, связанной с футболом, а также минимальному штрафу в размере 100 тыс. швейцарских франков», — также сказано в сообщении.

Коррупционный скандал в ФИФА

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

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Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.

В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.

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