ФИФА: Понятие «коррупция» исчезло из кодекса этики для ясности перевода

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что на закрытой встрече руководства ФИФА было принято решение внести изменение в кодекс этики. Из него исчезло понятие «коррупция», при этом в кодекс было внесен новый вид нарушения — «диффамация», т. е. распространение порочащих организацию сведений.

Читайте также Крупные латиноамериканские медиакомпании подозреваются в даче взяток членам ФИФА

«Название статьи “Взяточничество и коррупция” было изменено на “Взяточничество” из соображений ясности перевода понятия в английской, испанской и немецкой версиях кодекса этики (во французской все осталось по-прежнему). Это изменение в названии статьи не оказывает существенного влияния на фактические нарушения, которые преследуются (как видно из сравнения статьи 21 версии 2012 года со статьей 27 в версии 2018 года). Коррупция, за которую предусматривалось наказание в соответствии с предыдущим кодексом, по-прежнему наказывается в соответствии с новым», — говорится в сообщении.

«Более того, для ясности и понимания, новый кодекс на самом деле более строг в отношении взяточничества, поскольку в нем есть минимальные санкции для наказания любого случая взяточничества, которых не было в предыдущем кодексе. Любое преступление, связанное со взяточничеством, приведет к запрету на пять лет любой деятельности, связанной с футболом, а также минимальному штрафу в размере 100 тыс. швейцарских франков», — также сказано в сообщении.

Коррупционный скандал в ФИФА

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Читайте также В организации ЧМ-2022 оказались замешаны агенты ЦРУ

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.