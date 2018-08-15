«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом.
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом.
В советском футболе не было профессионалов, все были сплошь любители. В советском футболе не было и легионеров, но был, к примеру, Агустин Гомес. «Лента.ру» вспомнила о защитнике и капитане московского «Торпедо» — забытом баске, которому было суждено заново обрести родину.
В июле 1936-го Испания погрузилась в болото гражданской войны. Мятежники под руководством будущего диктатора Франсиско Франко пользовались поддержкой нацистов и фашистской Италии. Коллапсирующую республику от националистов спасали осколки вооруженных сил, баски, каталонцы, добровольцы из левого и либерального фронтов. Им помогала молодая советская власть. Из СССР в испанское пекло отправлялись военные специалисты, а в обратном направлении шли корабли с детьми.
Республика пала под натиском Франко. Но в СССР нашли убежище 2800 детей из Испании, Каталонии, Страны Басков. Здесь их так и назвали — «испанские дети». На родине их запомнили как Niños de Rusia. В СССР они росли, дружили, обретали профессию, будущее, пусть и вдали от дома. Многие приехали в страну Советов уже вполне сформировавшимися, почти взрослыми.
Баски проиграли лишь один из девяти матчей. Особенно не
Почин взрослых спортсменов подхватило и подрастающее поколение. Юные пионеры встретились на стадионе «Динамо» с детьми, спасшимися от войны в Испании. Команды приветствовал переполненный стадион. Футболисты поприветствовали друг друга, заодно салютовав ответственному за счастливое детство. «Советским пионерам — наш пламенный пионерский привет! Мы счастливы, что находимся в советской стране. Вива, Сталин!» — звенел голос юного беженца.
Тогда пионеры оказались сильнее испанской молодежи. Итоговый счет матча — 2:1. Беженцы отличались техничностью и мастерством, но пионеры были заметно крепче своих испанских сверстников.
Среди проигравших был и Агустин Гомес, которому тогда еще не было 15 лет. Именно он поблагодарил товарища Сталина перед стартовым свистком, и именно ему суждено было стать большой звездой советского футбола.
У себя на родине Гомес уже отметился футбольными свершениями. Еще до отъезда цепкий защитник капитанил в сборной Басконии для ребят до 19 лет.
После испанского детского дома он попал на завод «Красная Роза», как и все достигшие совершеннолетия советские юноши — по распределению. В начале 1940-х вместе с такими же беженцами он сколачивает футбольную команду для выступлений на первенстве Москвы.
Затея Гомеса удается. Успехи его команды привлекли внимание больших клубов. Столичные «Крылья Советов» дают шанс защитнику сыграть в первенстве СССР. В той же команде играл юный форвард Никита Симонян, которому суждено будет стать лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».
«В 1946 году, тогда еще очень молодым человеком, я прибыл в Москву из Сухуми, чтобы играть в команде “Крылья Советов”. Сразу же шефство надо мной взял Агустин Гомес: в столице он жил уже почти десять лет, прекрасно ориентировался, у него было много друзей. Все это очень помогло мне на первых порах адаптироваться в городе, а наши отношения с Агустином переросли в дружбу. Он любил Москву, Красную площадь, и мы часто с ним бродили по вечерней столице. Но главным, конечно, был футбол», — так о русском испанце вспоминал Симонян.
Очевидцы помнят, как он стелился в подкатах перед пустыми воротами. Ему приписывается огромное количество мячей, буквально вынесенных с ленточки. Тем не менее статистика выступлений «Торпедо» в регулярном чемпионате менее красноречива. Да, с обрусевшим испанским защитником в том же 1949-м заводчане заняли достойное четвертое место, но при этом на фоне лидеров команда пропускала достаточно: 42 мяча в 34 матчах чемпионата.
Хотя, возможно, легендарность Гомеса складывалась не столько от успешности его оборонительных действий. Куда важнее — как именно вел себя баск в пограничных ситуациях.
Случай, оставивший фамилию испанца в памяти болельщиков, произошел во втором круге чемпионата СССР 1951 года. Тогда уже капитан «Торпедо», Гомес уберег судью от гнева толпы. В игре против «Динамо» из Тбилиси рефери явно играл в пользу грузинской команды. Матч проходил в Москве, «автозаводцы» проиграли со счетом 1:2. Один из голов показался трибунам особо подозрительным. Фанаты учинили настоящий разгром, но, к счастью, пострадал лишь стадион. Арбитр и его бригада оказались в кольце из проигравших торпедовцев, ведомых Гомесом. Им удалось спрятать судью в подтрибунное пространство и избежать кровопролития.
В 1952-м Гомес вновь поднимает над головой Кубок СССР. В том же сезоне его признают лучшим игроком сезона. А в следующем году вместе с «Торпедо» Гомес становится бронзовым призером союзного первенства.
Увы, войти в историю Гомес так и не смог. Он был включен в список футболистов, которые представляли СССР на Олимпиаде в Хельсинки. На поле баск так и не появился. Да и сборная на турнире выступила неважно: советские футболисты выбыли уже на втором этапе турнира. Проигрыш братской Югославии игрокам припомнили по возвращении. Константин Бесков, Александр Петров и другие представители того состава были лишены званий мастеров спорта и отлучены от соревнований на год. Базовый клуб сборной — ЦДСА — и вовсе был расформирован.
Возможно, одна из причин того, что о Гомесе известно незаслуженно мало, именно в том, что жизнь баска не так проста, как кажется. Сразу несколько источников утверждает, что во время Великой Отечественной Гомеса завербовали в НКВД. Карьеру футболиста он совмещал с многочисленными заданиями.
Сезон 1954-го он фактически пропустил: вторая работа занимала практически все время. Гомеса раз за разом отправляют во франкистскую Испанию. Он приезжал на родину под чужим именем, выполняя шпионские задания.
В 1956 году Испания объявила амнистию. У Гомеса появилась возможность вернуться
Пытки начались уже в полицейском участке, но Гомес держал рот на замке. Потом была тюрьма, но быстро сработал Коминтерн. С подачи СССР была запущена настоящая кампания с требованием остановить беспредел и отпустить Гомеса на свободу. В Испании люди выходили на улицы ради освобождения бывшего защитника «Торпедо». Шутка ли, даже на заводе (тогда уже имени Лихачева), где раньше числился испанец, рабочие выходили с транспарантами: «Свободу Агустину Гомесу!».
В 1975 году Гомеса не стало. Под конец жизни он был слишком больным для своего возраста: пытки в испанской полиции даром не прошли. Особенно сказались удары по голове. На Донском кладбище в Москве с ним прощались сотни болельщиков, друзей и знакомых. Гомес остался в России навсегда.
Николай Костюков