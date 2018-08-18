Владимир Быстров: Не предложат контракт — не страшно, поеду на рыбалочку

Источник: Sport24

После исчезновения «Тосно» бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров находится в статусе свободного агента. Он уже не надеется вернуть деньги, которые должен был получить по договору с клубом из Ленинградской области. Сейчас Быстров поддерживает форму самостоятельно, проводит время на рыбалке, а в середине августа заглянул в «Казино Сочи» на крутейшую покерную серию MILLIONS RUSSIA, где сыграл в главном турнире.

После турнира Быстров поделился ощущениями от первого опыта живой игры в покер и рассказал, при каких условиях продолжит карьеру и что будет делать, если не получит предложение подписать контракт.

— В таком крупном покерном турнире ты участвовал впервые. Как обстановка за столами, какие вообще эмоции вызывали раздачи, игра в целом?

— Турнир, конечно, сумасшедший. Но когда тебя обыгрывает человек, имеющий 4 процента на победу на флопе, и ты вылетаешь, это не очень интересно. Последними двумя картами…

— А сам процесс игры насколько понравился?

— Я так особо и не успел втянуться. Вчера поиграл 5−6 часов. Но понятно, что собраны мастера, и этому делу тоже нужно немало обучаться, чтобы немного соответствовать их уровню.

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— Многие покеристы работают над физической формой, ходят в тренажерный зал, чтобы за столом чувствовать себя комфортно. Для тебя было проблемой 5−6 часов быть за столом и держать концентрацию?

— Ну, это все равно не 90 минут бегать по полю. Тем более тут массажисты ходят, во время раздач могут великолепно промассировать. Я, правда, не прибегал к этому, не такая сильная нагрузка была.

— Когда был первый опыт игры в покер?

— Это первый мой турнир, если не считать за игру домашние посиделки с друзьями.

— Рассказывали, что Бухаров, когда еще в «Зените» был, выиграл крупный турнир в интернете, получил несколько тысяч долларов призовых. Общались на эту тему с ним, он не предлагал начать играть?

— Это я ему сейчас предлагал принять участие в этом турнире, но у него идет сезон, поэтому не смог приехать. Покер по телефону, в интернете — это совершенно другое. Здесь живые люди, ты их видишь, это более интересно. Я вчера попробовал принять участие в небольшом онлайн-турнире — по 100$. В турнире приняло участие около 700 человек, я занял 9 место, дошел до финального стола.

— Появилось желание принять участие в покерных сериях — в Сочи или за границей?

— На самом деле, меня очень впечатлил турнир, поэтому, думаю, обязательно еще куда-нибудь съезжу, поиграю. Ощущение классные.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmTp5UTlhbn/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.86813186813187% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmTp5UTlhbn/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚽ Владимир Быстров на MILLIONS Russia . Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года посетил Казино Сочи и принял участие в Главном событии. Ему удалось успешно отыграть День 1С и пройти в День 2, но, к сожалению, в самом начале дня удача от него отвернулась и свое выступление в турнире он закончил. . А тем временем регистрация в Главном событии закрылась на отметке 916 входов. #partypokerlive #millionsrussia #poker #быстров #teamrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ppliveru/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> MY partypoker LIVE</a> (@ppliveru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-10T17:40:53+00:00">10 Авг 2018 в 10:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Интереснее играть, когда за столом в основном русские и можно общаться или где-то в Монте-Карло или Барселоне?

— В принципе, без разницы. Язык покера все понимают: «all-in», «call», «check» — всего несколько слов. У меня интересный стол собрался, сильные игроки. Я не знал, что можно, что нельзя — обучили немного, помогли. Был даже иностранец, серб, вроде. А сегодня меня как раз выбил иностранец, говорит «sorry», а лучше бы фишки мои обратно отдал.

— За столом узнавали?

— Узнавали. Задали пару вопросов про Романцева, как мне с ним работается!

— Недавно появлялась информация, что ты подписал контракт с ФК «Урожай»? Что это такое было?

— А я не знаю. Я был в Крыму, отдыхал, мне никто не звонил, никто ничего не говорил. Я даже не знаю, что это за клуб «Урожай», у меня никакой информации нет, никакой контракт я не подписывал. Знакомые ребята еще звонили из Краснодара, спрашивали, почему я им не сказал. А я не в курсе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjfrVYAFSvp/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjfrVYAFSvp/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Владимир Быстров: «В @zenit_spb пришел хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. Если Богданычу предоставят все полномочия и будут доверять, он сможет дать результат». . . . . . . . . . #быстров #владимирбыстров #семак #сергейсемак #зенит #рфпл #интервью #футбол #сдзд #питер #чемпионы #мальчички</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sportsdailyru/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Спорт День За Днем</a> (@sportsdailyru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-01T20:10:09+00:00">1 Июн 2018 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Движется ли ситуация с «Тосно», вернут ли футболистам деньги?

— Конечно, движется: все потихоньку забывают об этой ситуации. А все долги остались. Как обычно. Никаких надежд нет: надо же платить деньги, а клуб закрылся. Кому интересно закрывать какие-то долги? Я думаю, что в любой сфере так.

— Футболисты между собой общаются, что-то предпринимают?

— Конечно. Даже вчера, пока я играл турнир, пацаны в группе «Тосно» тысячу сообщений написали о том, какие люди нехорошие, что все забывается, что обещали — ничего не делается и т. д.

— Перед чемпионатом мира ты был оптимистом, как Андрей Аршавин, или пессимистом, как все?

— Думал, что шансов очень мало. Но, как показала ситуация, то давление, которое оказывалось на сборную, на тренера, дало свой результат. Потому что в течение двух лет Черчесов наигрывал совершенно другой состав, играли по совершенно другой схеме, из-за возраста не вызывались Игнашеевич, Березуцкие. Но опыт был необходим, как и схема 4−4−2. Те же Черышев и Дзюба оказались в сборной в последний момент. Это в большей степени тренерская удача, но и атмосфера помогла.

Многое зависит зависит от тренера: он пересмотрел свои взгляды, поменял схему, руководил командой. Ведь категорически не хотели играть 4−4−2. Да, с испанцами не надо было никакую схему изобретать, всем было понятно, что почти все играют в обороне, тот же Смолов.

Только так и смогли пройти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BenjMP1g8hJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BenjMP1g8hJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">31.01.2018 исполняется 34 года Владимиру Быстрову! Поздравляем!? ??? 2-х кратный чемпион России, обладателю Кубка и Суперкубка России, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 #футбол #футбольчик #футболист #футболроссии #офутболе #профутбол #нашфутбол #рфпл #быстров #владимирбыстров</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rus__football/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Всё о РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ ⚽️</a> (@rus__football) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-31T14:55:57+00:00">31 Янв 2018 в 6:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Был момент, когда ты реально получил кайф от игры сборной?

— Естественно. Каждая победа доставляла огромное удовольствие. Неважно, какой соперник, это футбол, большая концентрация у тех и у других. Первый матч доставил удовольствие, столько забили. Не важно, кто там что говорил. Саудовцы не те — это все ерунда. Никто не хочет так проигрывать, тем более в матче открытия, когда на тебя все смотрят.

— Удалось посмотреть вживую какие-то матчи ЧМ?

— Сходил на Россию — Египет в Питере. Египетские болельщики растворились в наших, было ощущение, что все 100 тысяч зрителей на стадионе. Непередаваемо!

— Когда смотрел игры ЧМ, хотя бы раз ловил момент, что Игнашевич на 5 лет тебя старше, но он играет за сборную?

— У каждого свой путь. Никакого сожаления, можно было только порадоваться, что он в таком возрасте доказал тем людям, которые говорили, что «возрастные футболисты не нужны».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeV8dbQF_kc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.09375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeV8dbQF_kc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">УЕФА передал для Быстрова новую бронзовую медаль Евро-2008 РФС получил новую медаль чемпионата Европы 2008 года для полузащитника Владимира Быстрова. Об этом сообщил и.о. президента организации Александр Алаев. В октябре хавбек рассказал, что после ограбления его дома в 2015 году попросил помочь восстановить медали за Евро-2008 и за победы в чемпионатах России. "Мы обратились к руководству УЕФА, они откликнулись на нашу просьбу и сделали новую медаль для Владимира. Теперь этот вопрос закрыт, мы рады, что у Быстрова снова будет столь ценная награда. Теперь мы будем заниматься восстановлением наград, которые Владимир заработал на внутреннем уровне", - сказал Алаев. На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила будущим победителям турнира испанцам (0:3). Быстров принял участие в двух матчах группового этапа. Футбол: https://euro-football.ru #НовостиФутбола #Футбол #Быстров #Евро2008 #Медаль#Бронза #Краснодар #Уфа #Москва #Питер #Казань #Клайпеда #Уфа #Киев #Кишинев #Баку #Таллин #Волгоград #Ереван #Ростов #Бишкек #Алматы #Астана #Шымкент ##Оренбург</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/prof_football_news/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Новости футбола</a> (@prof_football_news) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-24T18:50:26+00:00">24 Янв 2018 в 10:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тема Смолова не утихнет еще долго. Имел ли он право на такой удар в серии пенальти с хорватами? Какие были эмоции в тот момент у тебя?

— Эмоции — как и у всех россиян. Если он берется за такое, он должен быть в себе уверен. Смолов задумал правильно, хотел подсечь по центру, вратарь улетел, и мяч в сетке. Просто не смог исполнить технически, и мяч полетел левее, а не по центру. Но в футболе всегда есть победители, есть проигравшие, без этого никак, тем более на чемпионатах мира. После таких неудач есть антигерои, изгои. Но у Федора все будет в порядке. Переживет, справится с ситуацией.

— Не общались с ним после ЧМ?

— Да у него все будет нормально, перешел в «Локомотив». А так, я же не психолог, чтобы залезть к нему в голову и спросить: «Федь, ты как?» Я думаю, что, конечно, ему сейчас плохо, даже если он говорит, что уже все хорошо.

— Кого можешь назвать лучшим игроком сборной на ЧМ?

— Игоря Денисова!

— Его реально не хватало?

— Естественно, его не хватало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeqouJ0gB0T/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.51851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeqouJ0gB0T/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Станислав Черчесов лично вручил украденную бронзовую медаль ЕВРО-2008, футболисту Владимиру Быстрову ⚽??? #сборнаяроссии#черчесов#быстров#футбол#лигачемпионов#лигаевропы#апл#фнл#рфпл#спартак#ВХЛ#NXL#NBA#чм2018#UFC#чемпионатмира2018#знайнаших#NoRussiaNoGames#СПОРТ#world2018#russia2018#криптовалюта#биткойн#FIFA#fifaworldcup#Football#хоккей#КХЛ#WorldCup#championsleague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pro_retro_sport/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Спорт|Фото Чемпионат Мира 2018</a> (@pro_retro_sport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-01T19:42:00+00:00">1 Фев 2018 в 11:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас много разговоров о наследии ЧМ. Твое мнение, как все сохранить и не разбазарить за пару лет?

— Это очень тяжело. Большие деньги уходят на содержание стадионов, у большинства клубов таких денег нет, спонсоров найти тяжело, бюджеты тяжело даже на два года распределять, нет финансирования, телевидение не платит. Тот же «Амкар» пропал. Это уже обычная история. Да, Путин предложил программу про самоокупаемость стадионов к 2024 году, но кто этой программой будет руководить — тоже важно. За всеми надо следить. На самом деле, стадионы отличные, красивые. И футбол у нас не такой убогий, как принято говорить.

— Сейчас ты счастливый человек, вообще откуда черпаешь позитив?

— Я счастлив, когда у меня положительные эмоции. Их получаю от рыбалки. Только вернулся с острова в Финском заливе, две недели рыбу ловил. Сейчас в Мурманск на рыбалку полечу, пока время есть. Я приверженец наших мест.

— А помимо рыбалки?

— Страсть, эмоции, которые хочешь получить, когда выходишь на поле. Ну и любовь к футболу. Сейчас много про деньги говорят. Но когда мы приходим в 5−6 лет в школу, никто не думает о деньгах.

— Ищешь какие-то возможности продолжения карьеры?

— Я открыт для предложений, но пока ничего интересного не было. Сейчас занимаюсь делами, не касающимися футбола. Но физическая форма сумасшедшая.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZvJOZijceB/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZvJOZijceB/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#анжи#футбол#быстров</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/igor_potlov_photo/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Игорь Потлов</a> (@igor_potlov_photo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-02T07:06:01+00:00">2 Окт 2017 в 12:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— От чего будет зависеть, продолжится ли твоя карьера, какое нужно предложение, чтобы оно тебя заинтересовало?

— Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде. Не хочется идти в команду, где снова какие-то закулисные игры, где каждый боится взять ответственность. Попробовал «Тосно» — хватило. Пробовать можно, а вот получишь ли удовольствие — другой вопрос.

— А если сейчас не будет таких предложений, на этом все?

— Не поступит — ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. К тому же на покерные турниры приглашают, буду ездить.

— Мысли есть, чем заняться после карьеры?

— Мысли есть.

Хотел бы заниматься футболом, работать с детьми, причем поближе с домом. Но у нас уже навалом этих школ, ну, таких, липовых. Поэтому очередную такую открывать нет смысла.

А что-то более ценное открывать, то нужно душу вкладывать, нужны время и средства. Бизнес? Я уже пробовал ресторанный бизнес. Был опыт. Это такое.

— Стать профессиональным тренером не хотелось бы?

— Тренировать взрослых — одно мучение.