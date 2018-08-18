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14:46 (мск), источник: Р-Спорт

Роман Павлюченко стал многодетным отцом

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Роман Павлюченко стал многодетным отцом — в семье экс-форварда «Спартака» родилась третья дочь.

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Роман Павлюченко стал многодетным отцом — в семье экс-форварда «Спартака» родилась третья дочь.

Малышка появилась на свет в пятницу и получила имя Ева.

«Сегодня самый светлый праздник на земле — жена доченьку подарила мне! Дорогая, спасибо тебе за третью девочку», — написал Павлюченко на своей странице в Instagram.

В семье 36-летнего Павлюченко, в настоящее время находящегося в статусе свободного агента, и его супруги Ларисы воспитываются еще две дочери — Кристина (2006 года рождения) и Мила (2014).

Публикация от Roman Pavlyuchenko (@pavlyuchenko_1981) 17 Авг 2018 в 6:22 PDT.

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