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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кристалл» стал первым финалистом ЧР по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» стал первым финалистом чемпионата России по пляжному футболу, Суперфинал которого проходит на стадионе «Янтарь» в Москве.

В полуфинальном матче «Кристалл» в дополнительное время одержал волевую победу над московским «Спартаком» со счётом 4:3 ОТ.

«Спартак» вышел вперёд благодаря дублю Фёдора Земскова. Но уже в первом периоде Кирилл Романов и Маурисиньо восстановили равновесие. После перерыва Земсков вернул лидерство «Спартаку». Сравнять счёт Родриго сумел только в середине третьего отрезка матча. В овертайме победу «Кристаллу» принёс точный удар Родриго со штрафного.

В финале 19 августа «Кристалл» сыграет с победителем матча «Дельта» — ЦСКА. «Спартаку» предстоит матч за бронзу с проигравшим в этой паре.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Москва
Полуфинал

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

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