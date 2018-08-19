«Спартак» впервые выиграл бронзу ЧР по пляжному футболу

В матче за третье место, прошедшем в рамках Суперфинала национального первенства, «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 4:1. Армейцы вышли вперёд уже на 3-й минуте матча — отличился Льоренц Гомес, но больше мячей в этот день в воротах красно-белых не побывало. Во втором и третьем периодах «Спартак» забил по 2 гола. Их авторами стали Джордан Сантос, Алексей Павленко, Юрий Котов и Виктор Крышанов.