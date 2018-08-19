«Спартак» впервые выиграл бронзу ЧР по пляжному футболу
Московский «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России по пляжному футболу.
Московский «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России по пляжному футболу.
В матче за третье место, прошедшем в рамках Суперфинала национального первенства, «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 4:1. Армейцы вышли вперёд уже на 3-й минуте матча — отличился Льоренц Гомес, но больше мячей в этот день в воротах
«Спартак» впервые в своей истории стал обладателем медалей чемпионата России по пляжному футболу.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Москва
Матч за 3-е место
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)