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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» впервые выиграл бронзу ЧР по пляжному футболу

Московский «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России по пляжному футболу.

В матче за третье место, прошедшем в рамках Суперфинала национального первенства, «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 4:1. Армейцы вышли вперёд уже на 3-й минуте матча — отличился Льоренц Гомес, но больше мячей в этот день в воротах красно-белых не побывало. Во втором и третьем периодах «Спартак» забил по 2 гола. Их авторами стали Джордан Сантос, Алексей Павленко, Юрий Котов и Виктор Крышанов.

«Спартак» впервые в своей истории стал обладателем медалей чемпионата России по пляжному футболу.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Москва
Матч за 3-е место

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

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