В финальном матче Суперфинала соревнований «Кристалл» уверенно обыграл саратовскую «Дельту» со счётом 4:1. Голы у питерской команды забили Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Маурисиньо и Владислав Жариков. «Дельта» ответила только голом престижа от Игоря Матеуса.
«Кристалл» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу. «Дельта» во второй раз в своей истории играла в финале национального первенства, но опять безуспешно.
Ранее бронзовым призёром чемпионата России впервые стал московский «Спартак».
Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Москва
Финал
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Дельта» (Саратов) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).