Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Заря Лг0
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар0
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит2
Урал1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино0
Рома0
Футбол. Зарубежный
21:15
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза2
Бордо1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
17:00
Десна2
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-22
Ротор0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити6
Хаддерсфилд1
Все события
Фоторепортажи
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кристалл» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу.

В финальном матче Суперфинала соревнований «Кристалл» уверенно обыграл саратовскую «Дельту» со счётом 4:1. Голы у питерской команды забили Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Маурисиньо и Владислав Жариков. «Дельта» ответила только голом престижа от Игоря Матеуса.

«Кристалл» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу. «Дельта» во второй раз в своей истории играла в финале национального первенства, но опять безуспешно.

Ранее бронзовым призёром чемпионата России впервые стал московский «Спартак».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Москва
Финал

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Дельта» (Саратов) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Крыховяк забил в Самаре. Первый гол «Локомотива» за 519 минут
Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд»
Слухи: «Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба
Фелпс: Я перенес довольно страшный приступ депрессии
«Настоящий воин». В сети поддержали Емельяненко после боя
«Зенит» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь