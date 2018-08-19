В финальном матче Суперфинала соревнований «Кристалл» уверенно обыграл саратовскую «Дельту» со счётом 4:1. Голы у питерской команды забили Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Маурисиньо и Владислав Жариков. «Дельта» ответила только голом престижа от Игоря Матеуса.

«Кристалл» стал четырёхкратным чемпионом России по пляжному футболу. «Дельта» во второй раз в своей истории играла в финале национального первенства, но опять безуспешно.