Комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ»
Спортивный комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ», сообщается в
Спортивный комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ», сообщается в
Игра третьего тура английской
Александр Елагин — заслуженный артист РФ, телеведущий и комментатор. Окончил факультет журналистики МГУ. Ещё в студенческие годы был приглашён к Роману Виктюку в Студенческий театр МГУ. Позже служил в Театре у Никитских ворот. Начиная с 1996 года комментирует матчи английской
«Я рад вернуться. Буду заниматься своим любимым делом — комментировать английский чемпионат и не только. Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку. Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки», — отметил Елагин.