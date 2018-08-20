Комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ»

Игра третьего тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтон энд Хоув Альбион», которая состоится 25 августа, станет первой для Елагина после возвращения на канал. На следующий день комментатор отработает на матче между «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

Александр Елагин — заслуженный артист РФ, телеведущий и комментатор. Окончил факультет журналистики МГУ. Ещё в студенческие годы был приглашён к Роману Виктюку в Студенческий театр МГУ. Позже служил в Театре у Никитских ворот. Начиная с 1996 года комментирует матчи английской Премьер-лиги.