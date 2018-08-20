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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Александр Елагин возвращается на «Матч ТВ», сообщается в пресс-релизе телеканала.

Игра третьего тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Брайтон энд Хоув Альбион», которая состоится 25 августа, станет первой для Елагина после возвращения на канал. На следующий день комментатор отработает на матче между «Уотфордом» и «Кристал Пэлас».

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Александр Елагин — заслуженный артист РФ, телеведущий и комментатор. Окончил факультет журналистики МГУ. Ещё в студенческие годы был приглашён к Роману Виктюку в Студенческий театр МГУ. Позже служил в Театре у Никитских ворот. Начиная с 1996 года комментирует матчи английской Премьер-лиги.

«Я рад вернуться. Буду заниматься своим любимым делом — комментировать английский чемпионат и не только. Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку. Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки», — отметил Елагин.

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