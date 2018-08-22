Царь российского футбола. Александру Мостовому исполнилось 50 лет

Источник: РИА "Новости"

Александр Мостовой, один из самых ярких игроков в истории российского футбола, которого в Испании называли не иначе как Царь, 22 августа отмечает 50-летний юбилей.

Любовь к футболу Мостовому передалась от отца, который играл за подмосковную команду «Останкино». Мостовой окончил школу ЦСКА, но основной команде не подошел и в итоге оказался в «Красной Пресне» у Олега Романцева. Оттуда в 1987 году его в «Спартак» забрал Константин Бесков.

Вагиз Хидиятуллин (футболист «Спартака» в 1976—1980, 1986−1988 годах): «Это была хорошая плеяда игроков — Мостовой, Игорь Шалимов, Василий Кульков.

Группа интересных мальчишек, они играли у нас в дубле, а уже потом Бесков стал их подпускать к основе. Это был 1988 год, я уезжал во Францию, а Мостовой тогда стал стабильно выступать за «Спартак».

У него была серьезная конкуренция, но он хорошо подходил Бескову и Романцеву в плане тактики. С точки зрения теории футбола у него была хорошая школа".

«Спартак»: двукратный чемпион СССР

С 1987 по 1991 год Мостовой провел за «Спартак» 142 матча и забил 48 мячей. В 1987 году он был признан лучшим дебютантом чемпионата СССР, дважды (в 1990 и 1991 годах) входил в тройку лучших футболистов страны по опросу журналистов. Со «Спартаком» он дважды стал чемпионом СССР (1987, 1989). В то время «Спартак» регулярно играл в еврокубках, а в сезоне-1990/91 красно-белые дошли до полуфинала Кубка чемпионов, обыграв по ходу турнира «Наполи» с Диего Марадоной и мадридский «Реал». Мостовой забивал в полуфинале «Марселю», но «Спартак» уступил французам в обеих встречах.

Хидиятуллин: «Если говорить о Мостовом вне поля, то он был скромным, воспитанным, соблюдавшим футбольные и жизненные традиции. Вел себя адекватно, не выпячивал себя, был обучаемым, впитывал в себя многое, был с хитринкой. Простачком его назвать было нельзя. В большей степени он показал себя в Европе, “Спартак” был для него хорошим подспорьем в плане выступления в Европе».

Европа: поиск признания и памятник в Виго

В декабре 1991 года Мостовой подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», за которую уже выступали Кульков и Сергей Юран. Два сезона в Португалии стали самыми неудачными в карьере Мостового — за полтора сезона он лишь девять раз вышел на поле.

Игровую практику Мостовой получил во Франции — сначала он спас от вылета «Кан», а затем провел пару неплохих сезонов в «Страсбуре». Тем не менее было очевидно, что этот уровень ниже амбиций и таланта Мостового.

По-настоящему свой клуб Мостовой нашел лишь в 1996 году, когда подписал контракт с испанской «Сельтой». Во многом благодаря Мостовому и вскоре присоединившемуся к нему Валерию Карпину «Сельта» довольно быстро превратилась из заштатного провинциального клуба в участника Лиги чемпионов. Мостовой отыграл в Виго восемь лет, его практически сразу стали называть Царем, а в 2001 году по инициативе болельщиков ему был установлен памятник. Это, пожалуй, самый известный факт в биографии Мостового.

Сергей Юран (партнер Мостового в «Бенфике» и сборной России): «У нас мало таких футболистов, как Мостовой, и даже Эйсебио (легенда «Бенфики» — прим. ТАСС) не понимал, почему он получал так мало игровой практики. Эйсебио тогда говорил, что из всех легионеров в Португалии именно Мостовой был полузащитником мирового уровня.

Он перешел в «Кан», потому что ему хотелось играть. Потом «Сельта» вышла в высший дивизион чемпионата Испании, собрала хорошую команду, откуда люди уехали в серьезные клубы. То, что Мостовой потерял в футбольном плане, он старался наверстывать в «Сельте».

Все бы сложилось по-другому, попади Мостовой раньше в клуб, где он мог бы заиграть, как в «Спартаке». А так потерял три-четыре года.

Дмитрий Попов (партнер Мостового в «Спартаке» и сборной России): «Мостовой наряду с Игорем Добровольским был самым талантливым игроком своего поколения. Хотя карьеры больше сложились у Андрея Канчельскиса и Валерия Карпина. Мостовой мог сыграть в любой команде мира, но в Европе он ярко себя проявил только в “Сельте”. Хотя по своему умению и таланту это игрок высокого класса».

Сборная: травмы и скандалы

Мостовой успел поиграть и за сборную СССР (13 матчей), и за сборную СНГ (2 матча). За сборную России он провел 50 матчей и забил 10 мячей. У Мостового достаточно ярких матчей за национальную команду, но эта глава его карьеры больше запомнилась негативом.

В 1993 году он сначала подписал «Письмо четырнадцати», в котором футболисты сборной высказали претензии руководству РФС, а затем большинство из них не поехали на чемпионат мира (Мостовой в итоге вошел в состав сборной в США). В 1997 году именно Мостового обвинили в том, что сборная потеряла важные очки в матче отборочного турнира против команды Кипра. В выездной игре Мостовой в самом конце не реализовал хороший момент, и команда сыграла лишь вничью. В итоге на чемпионате мира во Франции сборная России не сыграла.

В 2002 году Мостовой был в составе сборной на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, но не сыграл из-за травмы, а в 2004 году на чемпионате Европы в Португалии он покинул сборную после первого же матча из-за открытой критики в адрес главного тренера Георгия Ярцева.

Борис Игнатьев (главный тренер сборной России в 1996—1998 годах): «Футболистов уровня Мостового в то время было достаточно, но при этом он выгодно отличался своим футбольным интеллектом — культурой паса, хорошо поставленным ударом, выверенными передачами. У него не было большой скорости, но он обладал хорошим дриблингом. Он был интеллигентным футболистом, который мог построить комбинационную игру.

Игрока с таким игровым мышлением и уровнем индивидуального мастерства у нас сейчас нет. Александр Головин? Он другой. Мостовой был игроком высоких мыслительных и исполнительских манер, а не прорыва.

После футбола: главный эксперт

По окончании карьеры Мостовой поиграл в пляжный футбол, а сейчас он является едва ли не самым востребованным экспертом. Корреспонденты всевозможных изданий ежедневно обращаются к нему за комментариями, он регулярно появляется в телеэфире и весьма раскованно держится в кадре. За Мостовым давно закрепилось звание одного из главных критиков в российском футболе.

В отличие от большинства своих сверстников Мостовой пока не попробовал себя в качестве тренера или функционера.

Попов: «Почему Мостовой не смог поработать в футболе? Это следствие его характера. Если человеку дано играть в футбол, это не значит, что в него можно играть до 50 лет. Футбол длится до 30−35 лет, а потом он заканчивается и на первое место выходят какие-то другие качества, а не умение бить хорошо по мячу. Видимо, ему этих качеств недостает».