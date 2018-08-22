Тина Канделаки стала продюсером спортивного телесериала

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Тина Канделаки стала продюсером сериала «Большая игра» для СТС, рассказал «Ъ» ее знакомый. Она и гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов это подтвердили.

«Большая игра» — 16-серийный сериал о футболе, он стартует на СТС 27 августа. По сюжету повар воинской части берется тренировать футболистов, чтобы превратить их в сильную команду. У проекта три генеральных продюсера — Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. Давид Кочаров был режиссером третьего сезона «Сладкой жизни» для ТНТ, до того работал в Comedy Club, а сейчас его компания Goose Goose Films занимается проектами для СТС — например, она была производителем комедийного «Шоу выходного дня», которое закончилось в июне.

«Базово сериал делали мы с Давидом, и мы понимали, что без поддержки специалиста будет сложно решать вопросы со стадионами и спортивными личностями всех уровней, — пояснил “Ъ” Вячеслав Муругов.— Тина хорошо ориентируется в спортивной теме, она помогла с доступом к некоторым персонам и своим коллегам с “Матч ТВ” — например, в кадре будут комментаторы Дмитрий Губерниев, Кирилл Дементьев, Нобель Арустамян, а также Александр Кержаков». В съемках также была задействована студия «Матч ТВ» без логотипов канала.

По словам Тины Канделаки, изначально СТС и «Матч ТВ» хотели делать сериал совместно, но с первого раза запустить такой проект оказалось непросто. Сцены матчей снимались на стадионах, в воинской части, а тренировочной базой сборной стал инновационный центр «Сколково», и из-за долгих согласований съемок на спортивных объектах проект не мог стартовать почти полгода, говорит госпожа Канделаки. «Поэтому продюсеры повторно обратились ко мне. А так как я давно хотела сделать про спорт большой проект для всех аудиторий, то стала помогать ребятам сначала организационно, потом идеями, советами и, таким образом, стала сопродюсером этого проекта», — отметила она.

Тина Канделаки работает в конкурирующем холдинге «Газпром-медиа». Ее пригласили туда для запуска канала «Матч ТВ» генеральным продюсером канала летом 2015-го, канал стартовал осенью того же года. Два года спустя, осенью 2017-го, холдинг сменил руководящую команду спортивного телеканала, чтобы сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность канала. Его операционным управлением с тех пор занимается подразделение «Газпром-медиа» ГПМ РТВ во главе с Артуром Джанибекяном, Тина Канделаки формально подчиняется ему, но, как рассказывали собеседники «Ъ» на медиарынке, с тех пор гораздо меньше участвует в работе канала и занимается своими проектами.