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20:58 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ предложил не считать легионерами в российском футболе граждан Белоруссии

ТАСС, 23 августа. Министерство спорта РФ предложило внести изменения в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол». Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: AP 2018

Минспорт предлагает в качестве исключения не распространять ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России по футболу, если они являются гражданами Союзного государства России и Белоруссии.

«Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта “футбол” распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — сказано в документе.

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На данный момент в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Как ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко, с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет изменен на схему «8+17» в заявке или «7+18» в заявке.

Аналогичные изменения Министерство спорта предлагает внести в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей». На данный момент в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) общее количество спортсменов, заявленных для участия в чемпионате в составе российской команды, не имеющих права выступать за сборные России, должно быть не более пяти, в том числе не более одного вратаря. Ряд белорусских хоккеистов после перехода в российские клубы приняли гражданство РФ, чтобы не считаться легионерами, и потеряли право выступать за сборную Белоруссии.

Также Министерство спорта РФ предлагает не считать легионерами граждан Союзного государства России и Республики Беларусь в российском баскетболе, гандболе, волейболе, регби, водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве.

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