Футбольная академия будет создана в Волгограде при поддержке Министерства спорта РФ

«Сегодня на встрече мы как раз обсуждали наследие чемпионата мира, проехались, посмотрели, как изменился город, какие дальнейшие планы есть на развитие спортивной инфраструктуры, был очень интересный визит, проехали три стадиона. Самое важное, что мы договорились создавать здесь футбольную академию при поддержке Министерства спорта РФ. Мы уже обсудили концепцию центра, который будет не только футбольным, проект очень интересный. С регионом мы находимся на одной волне понимания развития массового спорта и спорта высших достижений, подкупает заряженность и желание области развиваться в этом направлении», — заявил Колобков.