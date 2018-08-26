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18:43 (мск), источник: ТАСС

Футбольная академия будет создана в Волгограде при поддержке Министерства спорта РФ

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Футбольная академия будет создана в Волгограде, проект будет поддержан Министерством спорта РФ. Об этом журналистам заявил глава ведомства Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Колобков прибыл с официальным визитом в Волгоград, где на встрече с губернатором региона Андреем Бочаровым обсуждал перспективы развития массового спорта и спорта высших достижений в области.

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«Сегодня на встрече мы как раз обсуждали наследие чемпионата мира, проехались, посмотрели, как изменился город, какие дальнейшие планы есть на развитие спортивной инфраструктуры, был очень интересный визит, проехали три стадиона. Самое важное, что мы договорились создавать здесь футбольную академию при поддержке Министерства спорта РФ. Мы уже обсудили концепцию центра, который будет не только футбольным, проект очень интересный. С регионом мы находимся на одной волне понимания развития массового спорта и спорта высших достижений, подкупает заряженность и желание области развиваться в этом направлении», — заявил Колобков.

«Нужно сказать спасибо Павлу Анатольевичу и Министерству спорта за выполнение наших договоренностей. Мы пришли к пониманию того, что на территории Волгоградской области, учитывая ее особенности и спортивные традиции можно строить важные центры развития массового и профессионального спорта. Это важно для ребятишек, это важно для всего спортивного сообщества и всего региона», — сказал Бочаров.

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