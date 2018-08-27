Турнир «Кожаный мяч» завершился на арене чемпионата мира в Волгограде

Источник: РИА "Новости"

Легендарный турнир проводится уже в 54-й раз и ежегодно собирает около миллиона мальчиков и девочек по всей стране. Соревнования проводятся в три этапа, сначала команда принимает участие в городском отборе, потом переходит на областной уровень, победа в котором гарантирует место в финальном этапе. Все команды разделены на три возрастные группы: младшую (10−11 лет), среднюю (12−13 лет) и старшую (14−15 лет).

Читайте также Футбольная академия будет создана в Волгограде при поддержке Министерства спорта РФ

Представители старшей возрастной группы прибыли в Волгоград для выявления победителя заранее — 18 августа, так как участников ждала обширная развлекательная программа. Дети посетили музей-панораму «Сталинградская битва», увидели знаменитый монумент «Родина-мать зовет!» и стали участниками обширной экскурсии на Мамаев курган. Сразу после финала команды отправились на «Волгоград- Арену», чтобы понаблюдать за матчем восьмого тура Футбольной национальной лиги между местным «Ротором» и воронежским «Факелом».

В воскресенье на местном стадионе «Зенит» прошел финал «Кожаного мяча» в старшей возрастной группе. За первое место боролись казанский «Зенит-МБОУ СОШ № 179» и «Труд» из Краснодарского края. Судьбу игры решил один гол, забитый ребятами из команды «Труд». Победители получили кубок, медали, памятные призы и возможность провести тренировку с футболистами сборной России в Москве.

Почетным гостем соревнований стал Сергей Игнашевич, который завершил спортивную карьеру после успешного выступления на домашнем чемпионате мира. Обращаясь после завершения финальной игры к участникам «Кожаного мяча», он отметил, что ребята должны воспользоваться предоставленными им возможностями. «Хотел бы поздравить финалистов и призеров турнира, это была настоящая мужская игра, достойный футбол. Я вас поздравляю и хочу сказать, ребята, перед вами открывается много возможностей, постарайтесь ими воспользоваться», — сказал Игнашевич.

Кубок и сертификат на проведение тренировки со сборной России были вручены команде «Труд» на стадионе «Волгоград- Арена», который принял несколько матчей прошедшего чемпионата мира по футболу. В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Получив главный приз, футболисты команды «Труд» под аплодисменты публики совершили круг почета.

Читайте также Игра без ворота: каким был футбол без футболок

Выход на международный уровень пока невозможен

Во времена СССР «Кожаный мяч» имел огромную географию, миллионы мальчишек из множества советских республик мечтали повторить путь своих кумиров. После возрождения турнир по максимуму охватил регионы России, на данный момент задействовано почти 70 субъектов. По признанию организаторов, мысль вывести «Кожаный мяч» на международный уровень посещала их, но на сегодня это неперспективная затея.

«Года три назад мы пытались организовать международный турнир любительских команд из близлежащих стран, в том числе из СНГ, даже команда из Китая приезжала, но у всех были разные условия в организации турниров и подготовки команд, — рассказал заместитель директора автономной некоммерческой организации “Кожаный мяч” Олег Филин. — Насколько я знаю, “Кожаный мяч” еще теплится в Белоруссии, а в других странах турнир не сохранился как таковой. РФС проводит много международных соревнований, в том числе и среди любительских команд, но международный “Кожаный мяч” не удался. Если в ближайшее время ситуация в других странах стабилизируется, то РФС выйдет с другими федерациями на контакт».

Как и в любом масштабном проекте «Кожаный мяч» имеет проблемы, с которыми ежегодно борются организаторы. С первой из них, логистикой и высоким уровнем финансовых трат команд, справиться уже удалось. «До прошлого года система проведения игр была многоэтапной и сложной, требовала от команд и организаторов больших финансовых затрат, связанных с разъездами. Второй год подряд мы минуем зональные турниры, победитель субъекта сразу приезжает на финал, что позволяет избежать лишних трат и поднимает уровень конкуренции», — сообщил Филин.

Вторая проблема является хронической для всех детско- юношеских турниров — это участие в играх ребят из специализированных школ и махинации с возрастом участников.

Бороться с этим организаторы будут с помощью обязательной для каждого участника онлайн-регистрации на главном сайте «Кожаного мяча». Это должно привести к тому, что в легендарном турнире будут принимать участие только честные и чистые команды.

«Кожаный мяч» посещают скауты ведущих российских клубов

Зародившийся в 1964 году турнир дал много громких имен советскому футболу, среди которых наиболее известными являются Олег Романцев, Федор Черенков, Сергей Родионов, Олег Блохин, Игорь Колыванов и другие. В постсоветское время «Кожаный мяч», как и весь спорт в целом, переживал глубокий кризис, который, однако, не помешал соревнованиям дать путевку в жизнь Андрею Шевченко, Дмитрию Аленичеву, Алексею Смертину, Валерию Карпину. А уже в середине нулевых свой путь в большом футболе транзитом через «Кожаный мяч» начал Алан Дзагоев. Сейчас, по словам организаторов, матчи турнира привлекают селекционеров многих клубов Российской премьер-лиги.

«Система “Кожаного мяча” предполагает возможность перехода участников в детские спортивные школы. Скауты многих клубов Российской премьер-лиги приезжают на турнир, в Смоленске были представители “Краснодара”, которые просматривали мальчишек от 10 до 11 лет. У нас соревнуются мальчишки постарше, все о них уже давно знают, лучшие уже находятся в академиях “Спартака”, ЦСКА, “Динамо”. Но это не значит, что ребятам, играющим здесь, не нужно расти, ведь футболисты созревают к разному возрасту, поэтому надо играть и тренироваться», — рассказал Филин.

Скауты получат очередную возможность понаблюдать за молодыми талантами уже совсем скоро, финальные соревнования в средней возрастной группе состоятся с 1 по 9 сентября в Ростове-на-Дону. Команды младшей возрастной группы уже выявили сильнейшего в турнире, который прошел с 4 по 12 августа в Смоленске.

«Кожаный мяч» — самый массовый турнир по детскому и юношескому футболу, соревнования созданы по инициативе советского вратаря Льва Яшина.