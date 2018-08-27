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12:28 (мск), источник: ТАСС

Суд без рассмотрения вернул «Тосно» его заявление о банкротстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вернул без рассмотрения заявление футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области о признании банкротства. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

Источник: РИА "Новости"

«Заявление возвратить заявителю», — говорится в карточке дела.

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В опубликованном определении суда также отмечено что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке.

«Тосно» 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.

На замену «Тосно» власти региона вместе с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец», который стартовал в Профессиональной футбольной лиге.

Тосно
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