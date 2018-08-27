Крымские футбольные клубы пополняются украинскими легионерами

«Я понимаю, что на Украине будет истерика, но это не первые украинские футболисты, которые играют в наших клубах. Для футбола это нормальные вещи, ребята между собой дружат, никаких проблем нет», — рассказал Сергей Бородкин.
По его мнению, украинские футболисты перебираются в крымские клубы по нескольким причинам.
«Если футболистов не могут обеспечить работой и достойными зарплатами, то они начинают искать место лучше, где им удобно, где можно заработать деньги. Их (футбольных функционеров Украины — ред.) почему “жаба давит”? От них к нам футболисты едут, а к ним не едет никто», — заявил Сергей Бородкин.
Алексею Курилову 30 лет, уроженец Керчи, воспитанник донецкого «Шахтера». В разные годы выступал за харьковский «Металлист», луганскую «Зарю», луцкую «Волынь», симферопольскую «Таврию». Провел более 20 матчей за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.
Илья Глушицкий также воспитанник донецкого «Шахтера», ему 25 лет, играет на позиции защитника. Выступал за молодежные команды «Шахтера», а также ужгородскую «Говерлу», «Горняк-Спорт» из Полтавской области и харьковский «Гелиос».