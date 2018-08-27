Крымские футбольные клубы пополняются украинскими легионерами

«Я понимаю, что на Украине будет истерика, но это не первые украинские футболисты, которые играют в наших клубах. Для футбола это нормальные вещи, ребята между собой дружат, никаких проблем нет», — рассказал Сергей Бородкин.

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По его мнению, украинские футболисты перебираются в крымские клубы по нескольким причинам.

«Если футболистов не могут обеспечить работой и достойными зарплатами, то они начинают искать место лучше, где им удобно, где можно заработать деньги. Их (футбольных функционеров Украины — ред.) почему “жаба давит”? От них к нам футболисты едут, а к ним не едет никто», — заявил Сергей Бородкин.

Алексею Курилову 30 лет, уроженец Керчи, воспитанник донецкого «Шахтера». В разные годы выступал за харьковский «Металлист», луганскую «Зарю», луцкую «Волынь», симферопольскую «Таврию». Провел более 20 матчей за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.