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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказала об отношении к реакции соцсетей на ее критику в адрес футболистов сборной России.

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле очень удивилась и была в легком шоке, когда пошла эта волна возмущения. Какие-то дикие, для меня по крайней мере, заголовки: “Раскритиковала”, “Дико возмущена”… Для меня это было несколько неожиданно… Чтобы получить звание ЗМС, нужно прыгнуть выше головы. И свое удивление выразила у себя в посте», — заявила Гамова.

28 июля волейболистка выступила с критикой награждения футболистов сборной России, дошедших до четвертьфинала чемпионата мира-2018. По ее мнению, такой шаг обесценил звание заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые спортсмены поддержали Гамову, другие, например хоккеист Илья Ковальчук, встали на сторону футболистов.

Гамова получила звание ЗМС в 2000 году после того, как стала обладательницей серебряной медали Олимпиады в Сиднее в составе сборной России. Вместе со сборной волейболистка выиграла еще одно серебро Игр (2004).

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