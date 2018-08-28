Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов

«На самом деле очень удивилась и была в легком шоке, когда пошла эта волна возмущения. Какие-то дикие, для меня по крайней мере, заголовки: “Раскритиковала”, “Дико возмущена”… Для меня это было несколько неожиданно… Чтобы получить звание ЗМС, нужно прыгнуть выше головы. И свое удивление выразила у себя в посте», — заявила Гамова.