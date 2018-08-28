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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые неожиданные комплекты форм футбольных команд в сезоне-2018/19

Все самые убойные формы сезона — в одном тексте.

«МЮ» это классика. Безумной палитры цветов на его футболках обычно никто и не ждёт. В этом сезоне клуб свернул с привычного пути.

В Сети давно гуляют фотографии розового комплекта формы, но многие до последнего сомневались: не фейк ли?

Не фейк. Сегодня клуб официально представил выездной комплект.

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Вспоминаем, кто ещё удивил болельщиков модными шмотками этим летом. Без наших клубов не обошлось.

Комплекты из мусора

В последние годы много говорят про загрязнение океанов. «Юве» подхватил модный тренд и сделал себе форму из мусора. Тот же трюк провернул «Ман Юнайтед» в случае со своим третьим комплектом. Формы клубов сделаны из переработанного пластика, собранного в океане. Не только крутая затея, но и выглядит стильно.

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Коралловый «Реал»

Футболки из мусора будут и у мадридцев. О них упомянем отдельно: цвет неожиданный. У «Реала» давно не было подобных оттенков, официально этот цвет называется «коралловый». Презентовал эту форму Алекс Хантер, известный персонаж серии игр FIFA.

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«Наполи» снова жжёт

Клуб не в первый раз удивляет фанов необычным комплектом. Все же помнят выездные футболки цвета хаки? Вот и сейчас итальянцы теряться не стали и представили комплект с огромным контуром пантеры. Сам ролик — отдельная история: просто посмотрите.

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Без полоски остался не только «Спартак»

К негодованию фанов «ПСЖ» в новой форме парижан отсутствует культовая полоска посередине. Вместо неё имитация звуковой волны, которая символизирует запись шума на стадионе. Одскульщики остались недовольны. Прямо как в случае с красно-белыми.

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«Рома» начала сезон с титульным спонсором

Удивительно, но все последние годы «Рома» начинала с пустотами на форме. Владелец клуба Джеймс Паллотта долго не мог найти подходящего спонсора, который бы утолил его финансовые аппетиты. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь этой весной — щедрое предложение прилетело из Катара. Особенно необычно выглядит второй комплект римлян — он сделан в серых тонах.

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В наш футбол пришёл новый бренд

Американцы из Under Armour начинали свой путь в спорте с баскетбола. Футбол компании стал интересен относительно недавно. Несколько лет назад они делали форму «Тоттенхэму», а сейчас представлены в АПЛ «Саутгемптоном». С этого сезона UA впервые сотрудничает с российским клубом — «Локомотивом». Вот какую форму накреативили их дизайнеры чемпиону России.

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Но самый большой сюрприз ждал в Красноярске. Новички Премьер-Лиги решили удивить вообще всех.

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Анонс оказался розыгрышем, но эту идею доработал «Ростов», подхватив тренд с ковром. Местные пиарщики не только придумали вирусное фото для соцсетей, но и в жизни довели идею до исполнения.

Клуб выпустил лимитированную коллекцию футболок, одну из которых теперь носит Валерий Карпин. Даже британская пресса оценила этот неповторимый дизайн.

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