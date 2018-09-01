«Да ты сам на нас ставки делаешь!» Автор скандального автогола из «Титана» атакует своего тренера
Еще немного ада из третьего дивизиона России.
Еще немного ада из третьего дивизиона России.
История с невероятным по своей наглости автоголом получила продолжение.
Напомним, полузащитник клинского «Титана» Аршен Цаголов был отчислен из команды после того, как специально забил гол в свои ворота. Произошло это на последней минуте матча с «Металлистом» из Королева.
Отметить гол футболист планировал дракой со своим же тренером, но был удален.
Вместе с Цаголовым из команды выгнали пришедших вместе с ним месяц назад из владикавказского «Спартака» Тамерлана Кучиева, Дзамболата Калаева и Эрика Габараева.
После игры появилась информация, что в букмекерских конторах активно ставили на то, что во втором тайме матча будет забито минимум три гола. Гол Цаголова как раз и стал третьим после перерыва.
Плюс, на 77-й минуте матча Цалогов заработал пенальти в свои ворота. То есть футболист весь второй тайм активно работал над пробитием тотала.
Информацию о том, что причиной неадекватного на первый взгляд поведения Цаголова могли быть ставки, косвенно подтвердил и главный тренер «Титана» Вадим Шаталин. Тот самый, с которым футболист хотел подраться прямо на поле.
«Игроки отчислены из команды, потому что нас не устраивала их игра. Ставки? Вы знаете, дыма без огня не бывает. Но я не могу сказать, что конкретно эти люди принимали участие в ставках. Футболистам я сказал, что они отчислены из команды, потому что сыграли плохо и не выполнили установку тренера. Тот демарш, который случился, вряд ли
У самого Цаголова иное мнение по данному вопросу. На видео, снятом в раздевалке «Титана», футболист обвиняет тренера в том, что тот делает ставки на матчи своей команды. И Цаголов твердо намерен доказать это.
Алексей Агеев