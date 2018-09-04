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4 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Романцев не собирается возобновлять тренерскую карьеру

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью с «СЭ» рассказал, почему не станет возобновлять тренерскую карьеру. По его словам, он просто больше не хочет тренировать.

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Источник: РИА "Новости"

— Не хочу работать, хоть убей. В первые годы работы — я буквально летел в Тарасовку, получал настоящий кайф от работы. Я очень ее любил. Но в последние пару лет в «Спартаке» мне было морально тяжело. Я сдерживал себя сколько мог. Хотя понимал — работаю уже не с тем вдохновением, что прежде. Уходя, я не грустил, а радовался, что теперь смогу вздохнуть спокойно. Все проходит. Откуда бы ты ни уходил, жизнь на этом не заканчивается. Есть другие вещи, которые могут тебя занимать. Я к тому моменту настолько наелся, что и слышать не хотел о продолжении тренерской карьеры в «Спартаке». Да, наверное, идти в «Сатурн» и в «Динамо» уже не стоило. Прежнего рвения у меня тогда не было.

Когда понял, что больше не хочу тренировать? Это накатывало постепенно. Работать в неполную силу — это неправильно, нельзя так. Результата так не будет. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Работа — это не одна-две тренировки. Ребятами надо заниматься каждый день. И в один момент я осознал, что работать с энтузиазмом, который был раньше — уже не получится. Раньше, когда мои ребята выходили на игру, я смотрел на них издалека и пытался передать свою энергию. Конечно, делал я это больше для самоуспокоения. И после ухода с тренерской работы не раз думал — а смогу ли я сегодня так же передать ребятам свою свежесть, свои мысли, свою энергию? Нет, уже не смогу.

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