Романцев не собирается возобновлять тренерскую карьеру
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью с «СЭ» рассказал, почему не станет возобновлять тренерскую карьеру. По его словам, он просто больше не хочет тренировать.
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью с «СЭ» рассказал, почему не станет возобновлять тренерскую карьеру. По его словам, он просто больше не хочет тренировать.
— Не хочу работать, хоть убей. В первые годы работы — я буквально летел в Тарасовку, получал настоящий кайф от работы. Я очень ее любил. Но в последние пару лет в «Спартаке» мне было морально тяжело. Я сдерживал себя сколько мог. Хотя понимал — работаю уже не с тем вдохновением, что прежде. Уходя, я не грустил, а радовался, что теперь смогу вздохнуть спокойно. Все проходит. Откуда бы ты ни уходил, жизнь на этом не заканчивается. Есть другие вещи, которые могут тебя занимать. Я к тому моменту настолько наелся, что и слышать не хотел о продолжении тренерской карьеры в «Спартаке». Да, наверное, идти в «Сатурн» и в «Динамо» уже не стоило. Прежнего рвения у меня тогда не было.
Когда понял, что больше не хочу тренировать? Это накатывало постепенно. Работать в неполную силу — это неправильно, нельзя так. Результата так не будет. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Работа — это не