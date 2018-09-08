ФК «Кайрат» назвал состав на матч с «Зенитом»
Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте озвучил состав команды, который главный тренер Карлос Феррер взял в
Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте озвучил состав команды, который главный тренер Карлос Феррер взял в
В город на Неве подопечные Карлоса Алоса отправляются следующим составом:⠀⠀⠀⠀⠀
Вратари: Давид Лория, Стас Покатилов;
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Защитники: Елдос Ахметов, Станислав Лунин, Нуралы Алип, Сергей Кейлер, Дарын Суюнов, Иван Сизов;
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Полузащитники: Андрей Аршавин, Исаэль Барбоза, Хуан Фелипе, Максим Котов, Улугбек Хайтмуратов, Иво Иличевич, Магомед Парагульгов, Рашид Люхай;
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Нападающие: Адеринсола Эсеола, Самат Сарсенов.
Напомним, матч «Зенит» — «Кайрат» состоится завтра, 9 сентября, начало в 21:00 по Астане.