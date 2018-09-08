Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск2
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Ротор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Луч
Футбол. Сборные
15:15
Бруней
Тимор
Футбол. Лига наций
16:00
Северная Ирландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-2
Химки
Футбол. Сборные
16:00
Бангладеш
Непал
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Лига наций
19:00
Швейцария
Исландия
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Венгрия
Футбол. Лига наций
19:00
Беларусь
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Шинник
Футбол. Сборные
06:00
Гватемала0
Аргентина3
Футбол. Сборные
05:00
Мексика1
Уругвай4
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Молдавия
Футбол. Сборные
03:00
Венесуэла1
Колумбия2
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор2
Ямайка0
Футбол. Сборные
03:00
США0
Бразилия2
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12:01 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Кайрат» назвал состав на матч с «Зенитом»

Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте озвучил состав команды, который главный тренер Карлос Феррер взял в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным «Зенитом».

Наверх

В город на Неве подопечные Карлоса Алоса отправляются следующим составом:⠀⠀⠀⠀⠀

Читайте также
Аршавин пригласил болельщиков на матч «Зенит» — «Кайрат» (видео)

Вратари: Давид Лория, Стас Покатилов;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Защитники: Елдос Ахметов, Станислав Лунин, Нуралы Алип, Сергей Кейлер, Дарын Суюнов, Иван Сизов;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Полузащитники: Андрей Аршавин, Исаэль Барбоза, Хуан Фелипе, Максим Котов, Улугбек Хайтмуратов, Иво Иличевич, Магомед Парагульгов, Рашид Люхай;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Нападающие: Адеринсола Эсеола, Самат Сарсенов.

Напомним, матч «Зенит» — «Кайрат» состоится завтра, 9 сентября, начало в 21:00 по Астане.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Головкин победил в первом бою и победит Альвареса в реванше - президент UFC
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций
Уругвайцы разгромили команду Мексики в товарищеском матче
Надаль не смог завершить полуфинал US Open из-за травмы
Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла команду США
Джокович вышел в финал US Open, где сыграет с дель Потро
Плющенко: Трусова - уникальный ребенок
Дзюба заявил, что счастлив быть капитаном сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь