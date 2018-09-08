Андрей Аршавин: Полных трибун на матче с «Зенитом» не жду
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который вместе с алматинской командой прибыл в
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который вместе с алматинской командой прибыл в
— Соскучились по Петербургу?
— Да.
— Несколько слов про завтрашнюю игру. Ждете полный стадион?
— Нет, полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народу — по сравнению с тем, сколько сейчас ходит. Но я рад, что я здесь, и хочу завтра сыграть.
Игра «Зенит» — «Кайрат» состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча — 18:00. (Егор БЫЧКОВ).