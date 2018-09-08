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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Аршавин: Полных трибун на матче с «Зенитом» не жду

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который вместе с алматинской командой прибыл в Санкт-Петербург для участия в товарищеском матче против «Зенита», в разговоре с «СЭ» отметил, что не ждет на игре полных трибун.

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Источник: РИА "Новости"

— Соскучились по Петербургу?

— Да.

— Несколько слов про завтрашнюю игру. Ждете полный стадион?

— Нет, полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народу — по сравнению с тем, сколько сейчас ходит. Но я рад, что я здесь, и хочу завтра сыграть.

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Игра «Зенит» — «Кайрат» состоится в воскресенье, 9 сентября. Время начала матча — 18:00. (Егор БЫЧКОВ).

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