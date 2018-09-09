Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла пятое место в суперфинале Евролиги

На предварительной стадии турнира в итальянском Альгеро белорусские игроки заняли третье место в группе 2. В итоге они поборолись за пятое место. В матче со Швейцарией четыре гола в активе капитана команды Игоря Бриштеля, дважды отличился забитыми мячами Олег Гапон, еще один точный удар по воротам оппонентов у Ильи Савича — 7:5.