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20:00 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» сыграл товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Алматинский «Кайрат» в Санкт-Петербурге провел товарищеский матч с местным «Зенитом», пишет Sports.kz.

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Источник: Sports.kz

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Лодыгин, Чернов, Скроботов, Иванович, Анюков, Оздоев, Краневиттер, Эрнани, Плетнев, Дриусси, Терентьев;.

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Алип, Исаэль, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Кейлер.

Алматинцы с первых минут старались показать себя лучшим образом, неплохие моменты имели Исаэль и Адеринсола Эсеола, а забили в итоге россияне, ударом на добивание гол провел Себастьян Дриусси. В перерыве в воротах казахстанского клуба вместо Стаса Покатилова вышел Давид Лория, который не пропускал, имел свой шанс Андрей Аршавин, но забить не сумел. 1:0 — победа «Зенита».

Отметим, что «Кайрат» следующий поединок КПЛ проведет 16 сентября против уральского «Акжайыка» в Алматы.

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