«Кайрат» сыграл товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Алматинцы с первых минут старались показать себя лучшим образом, неплохие моменты имели Исаэль и Адеринсола Эсеола, а забили в итоге россияне, ударом на добивание гол провел Себастьян Дриусси. В перерыве в воротах казахстанского клуба вместо Стаса Покатилова вышел Давид Лория, который не пропускал, имел свой шанс Андрей Аршавин, но забить не сумел. 1:0 — победа «Зенита».