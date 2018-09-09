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20:47 (мск), источник: Советский спорт

Сборная России впервые в истории не вошла в тройку лучших команд Евролиги

Сборная России по пляжному футболу проиграла Португалии в матче за третье место суперфинала Евролиги на Сардинии (Италия).

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Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось вничью, в дополнительное — команды обменялись еще по одному голу, а в серии пенальти точнее были португальцы — 3:2.

Дубль в составе сборной России сделал Федор Земсков, по голу забили Борис Никоноров и Дмитрий Шишин. У португальцев три мяча на счету До Сантоса Бельшиора.

Сардиния (Италия)
Евролига
Суперфинал.

Россия — Португалия — 4:4 (3:3, 1:1), по пенальти — 2:3.

Голы: Никоноров, 9. Земсков, 18, 38. Шишин, 36 — Бельшиор, 31, 36, 39. Сантос, 36.

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