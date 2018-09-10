Все голы безумного поражения России в Суперфинале Евролиги пляжного футбола
В Суперфинале Евролиги-2018 пляжного футбола сборная России по пляжному футболу в матче за третье место потерпела невероятное поражение от команды Португалии.
В Суперфинале Евролиги-2018 пляжного футбола сборная России по пляжному футболу в матче за третье место потерпела невероятное поражение от команды Португалии.
Большую часть встречи россияне владели преимуществом, а после того как за 27 секунд до финального свистка Дмитрий Шишин сделал счёт 3:1, казалось, что этот матч выигран.
Однако Португалия в оставшиеся секунды не только сумела сравнять счёт, но и победила в этом матче, впервые в истории оставив сборную России вне первой тройки Евролиги.