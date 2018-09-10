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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Все голы безумного поражения России в Суперфинале Евролиги пляжного футбола

В Суперфинале Евролиги-2018 пляжного футбола сборная России по пляжному футболу в матче за третье место потерпела невероятное поражение от команды Португалии.

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Источник: РИА "Новости"

Большую часть встречи россияне владели преимуществом, а после того как за 27 секунд до финального свистка Дмитрий Шишин сделал счёт 3:1, казалось, что этот матч выигран.

Однако Португалия в оставшиеся секунды не только сумела сравнять счёт, но и победила в этом матче, впервые в истории оставив сборную России вне первой тройки Евролиги.

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