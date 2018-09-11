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14:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

ФК «Уфа» сыграет дома с ЦСКА

ФК «Уфа» сыграет на стадионе «Нефтяник» с командой ЦСКА. Матч состоится 15 сентября в 18:30. Как сообщает администрация города, для удобства в этот день увеличат количество маршруток.

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Администрация Уфы совместно с перевозчиками содействует обеспечению болельщикам комфортных условий передвижения.

— Чтобы горожанам после окончания матча было удобно добраться домой общественным транспортом, в районе Северного автовокзала будет обеспечено накопление дополнительных единиц автобусов большого, среднего и малого формата и троллейбусов. Также будет увеличено количество единиц транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Стадион «Нефтяник» в северную и южную части города, — добавили в мэрии.

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