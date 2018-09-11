ФК «Уфа» сыграет дома с ЦСКА

— Чтобы горожанам после окончания матча было удобно добраться домой общественным транспортом, в районе Северного автовокзала будет обеспечено накопление дополнительных единиц автобусов большого, среднего и малого формата и троллейбусов. Также будет увеличено количество единиц транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Стадион «Нефтяник» в северную и южную части города, — добавили в мэрии.