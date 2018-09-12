Футбольные клубы потратили летом рекордные $ 5,44 млрд

Летом был совершён 8401 трансфер по всему миру на сумму $ 5,44 млрд. В прошлом году клубы потратили $ 4,71 млрд (7590 трансферов).

На клубы из пяти ведущих чемпионатов (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) пришлось 77,5% всего оборота на трансферном рынке. Всего команды из этих лиг потратили $ 4,21 млрд, что также является рекордом. По сравнению с прошлым годом трансферные расходы клубов топ-5 чемпионатов выросли на 6,6% за счёт сделок в Италии и Испании.