Футбольные клубы потратили летом рекордные $ 5,44 млрд
Футбольные клубы установили новый рекорд, потратив $ 5,44 млрд в минувшее летнее трансферное окно, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Футбольные клубы установили новый рекорд, потратив $ 5,44 млрд в минувшее летнее трансферное окно, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Летом был совершён 8401 трансфер по всему миру на сумму $ 5,44 млрд. В прошлом году клубы потратили $ 4,71 млрд (7590 трансферов).
На клубы из пяти ведущих чемпионатов (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) пришлось 77,5% всего оборота на трансферном рынке. Всего команды из этих лиг потратили $ 4,21 млрд, что также является рекордом. По сравнению с прошлым годом трансферные расходы клубов топ-5 чемпионатов выросли на 6,6% за счёт сделок в Италии и Испании.
Английские клубы потратили на трансферы больше всех — $ 1,44 млрд, в прошлом году эта цифра составила $ 1,40 млрд.