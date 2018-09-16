ФК «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия» возглавляют таблицу чемпионата Крыма после пятого тура

В составе хозяев мячи на счету Максима Приходного (9-я минута), Руслана Имаева (55), Джонатана Мартино Моура (59) и Юрия Максимова (69).

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В другом матче тура ялтинский «Инкомспорт» на своем поле выиграл у «Океана» из Керчи (1:0). В субботу стартовые матчи тура завершились со следующими результатами: «Севастополь» — «Кызылташ» — 3:0, «Евпатория» — «ТСК- Таврия» — 3:1.

В турнирной таблице лидируют «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия», набравшие по 11 очков, «Кызылташ» (9), «Севастополь» (8), «Океан» (6), «Евпатория», «Гвардеец» (по 4), замыкает таблицу «Инкомспорт» (3).