«Кристалл» в третий раз стал обладателем Кубка России по пляжному футболу
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Решающий матч финального раунда, состоявшийся в Сочи, завершился со счетом 4:1 в пользу команды с берегов Невы, в составе которой дубль оформил Родриго (10 и 30-я минуты), на 26-й отличился Датинья, игрок «Локомотива» Остап Федоров (17) забил мяч в свои ворота. У столичной команды точным ударом отметился Борис Никоноров (24).
Ранее «Кристалл» становился обладателем трофея в 2015 и 2017 годах.
В матче за третье место подмосковный «Элмонт» обыграл московский «Спартак» — 5:4.