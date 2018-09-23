«Кристалл» в третий раз стал обладателем Кубка России по пляжному футболу

Решающий матч финального раунда, состоявшийся в Сочи, завершился со счетом 4:1 в пользу команды с берегов Невы, в составе которой дубль оформил Родриго (10 и 30-я минуты), на 26-й отличился Датинья, игрок «Локомотива» Остап Федоров (17) забил мяч в свои ворота. У столичной команды точным ударом отметился Борис Никоноров (24).