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00:26 (мск), источник: ТАСС

Церемония вручения ежегодной премии ФИФА пройдет в Лондоне

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. В понедельник будут объявлены победители ежегодной премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best. Церемония пройдет в Лондоне.

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Источник: Reuters

Призы будут вручены в семи номинациях: лучший футболист года, лучшая футболистка года, лучший мужской тренер года, лучший женский тренер года, лучший вратарь года, лучший гол года, а также приз за лучшую акцию болельщиков.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал. Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в десятку претендентов на приз за самый красивый гол.

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

В прошлом году лучшим футболистом был признан нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Лучший игрок года выбирается по результатам голосования, в котором принимают участие главные тренеры и капитаны национальных сборных стран, входящих в ФИФА, а также журналисты и болельщики в интернете. Церемония начнется в 21:30 мск.

Впервые за 12 лет без Месси

В окончательный список претендентов на звание лучшего игрока года вошли Роналду, хорватский полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

В прошлом сезоне Роналду в составе «Реала» третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Португалец вошел в финальную тройку претендентов на награду в седьмой раз подряд и в 10-й раз в общей сложности. Роналду становился обладателем приза лучшему игроку по версии ФИФА три раза, еще дважды он завоевывал награду «Золотой мяч ФИФА». Этим летом он перешел из «Реала» в итальянский «Ювентус» за €100 млн.

Модрич в прошлом сезоне в составе «Реала» также стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России он вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, Модрич был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Салах в составе «Ливерпуля» в сезоне-2017/18 дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил «Реалу» со счетом 1:3. Также египетский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 32 гола.

В финальный список претендентов впервые с 2006 года не включен аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, который пять раз признавался лучшим футболистом по версии ФИФА. Один раз он получил приз «Игрок года ФИФА» и четырежды становился обладателем «Золотого мяча ФИФА».

31-летний нападающий наравне с Роналду является рекордсменом по количеству наград, последний раз он признавался лучшим в 2015 году. Аргентинец также является рекордсменом по количеству попаданий в тройку лучших — 11 раз. В минувшем сезоне Месси в девятый раз в карьере стал чемпионом Испании, забив наибольшее количество мячей в турнире, и в шестой раз стал обладателем Суперкубка страны.

Черышев претендует на приз за самый красивый гол года

В шорт-листе претендентов на премию оказался один российский футболист — Черышев, включенный число кандидатов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол. В список попал его мяч в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Черышев открыл счет в матче ударом из-за штрафной, основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2, в серии послематчевых пенальти сборная России уступила со счетом 3:4.

Имя победителя в этой номинации определят болельщики — путем голосования на сайте ФИФА. В список кандидатов, помимо мяча российского полузащитника, вошли голы Роналду, Салаха, Месси, нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, полузащитника афинского АЕКа Лазароса Христодулопулоса, полузащитника бразильского «Крузейро» Джорджиана де Арраскаэты, полузащитника австралийского клуба «Ньюкасл Юнайтед Джетс» Райли Макгри, защитника сборной Франции Бенжамена Павара (этот гол был признан лучшим мячом ЧМ-2018), полузащитника сборной Португалии Рикарду Куарежмы.

За приз лучшему вратарю года поспорит трио голкиперов, которые проявили себя на чемпионате мира в России: чемпион мира француз Уго Льорис, обладатель третьего места из Бельгии Тибо Куртуа и вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

В окончательный список номинантов на приз лучшему тренеру женских команд по итогам года включены главный тренер французского «Лиона» Рейнальд Педрос, наставник сборной Японии Асако Такакура и главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман. В финальную тройку претендентов на приз лучшему тренеру мужских команд вошли главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и бывший наставник испанского «Реала» Зинедин Зидан.

В число претендентов на звание лучшей футболистки года вошли норвежка Ада Хегерберг («Лион»), немка Дженнифер Марожан («Лион») и бразильянка Марта («Орландо Прайд, США).

Тройку финалистов в специальной номинации за лучшую акцию болельщиков (FIFA Fan Award) составили фанат чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьян Каррера, болельщики сборных Японии и Сенегала, а также поклонники сборной Перу.

Помимо семи наград будет вручен приз ФИФА Fair Play. Тогда же будет объявлена символическая сборная года по версии FIFA/FIFPro World 11.

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