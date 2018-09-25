Комитет ФИФА предложил ограничить количество аренд футболистов в одно трансферное окно

Источник: AP 2018

В понедельник в Лондоне состоялась встреча, в которой принимали участие представители клубов, национальных чемпионатов, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а также ассоциаций и конфедераций ФИФА. Был одобрен пакет предложений с целью повышения прозрачности трансферной системы и защиты ее целостности. Эти предложения будут представлены на утверждение совету ФИФА.

«Мы пригласили всех к столу переговоров, все ключевые действующие лица поняли, что мы должны принять меры, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы».

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Список предложений включает создание финансового органа для обработки трансферов с целью предотвращения мошеннических действий, что обеспечит успешное функционирование системы путем централизации и упрощения платежей; обязательное внедрение электронной системы осуществления трансферов; более строгие правила для агентов, в том числе введение ограничений на компенсационные и представительские выплаты; ограничение количества аренд за сезон, а также запрет так называемых трансферов-мостов (переход игрока из одной команды в другую транзитом через третью).

«Я очень доволен духом сотрудничества, который мы увидели в этом процессе, — сказал глава комитета Витторио Монтальяни. — Все внесли свой вклад в дискуссию, понимая, что это делается во благо футбола. Это позволило достичь консенсуса по ряду предложений».