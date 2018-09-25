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25 сентября, источник: Чемпионат.com

Marca включила защитника «Локомотива» Хёведеса в сборную худших игроков года

Испанское издание Marca составило символическую сборную под название «Худшие футболисты 2018 года». В числе главных разочарований года по версии редакции издания оказался и защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес.

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Источник: Reuters

Напомним, что Хёведес в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Ювентусе», за который он из-за травмы успел сыграть только в трёх матчах. Летом Бенедикт перешёл из «Шальке-04» в стан «железнодорожников».

В сборную худших игроков года по версии Marca также вошли Лорис Кариус («Ливерпуль» / «Бешикташ»), Леонардо Бонуччи («Милан» / «Ювентус»), Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал», Лондон), Уэсли Снейдер («Ницца» / «Аль-Гарафа»), Тьемуэ Бакайоко («Челси» / «Милан»), Гансо («Севилья» / «Амьен»), Алексис Санчес («Арсенал» / «Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Лусиано Вьетто («Атлетико» / «Валенсия» / «Фулхэм»).

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