Marca включила защитника «Локомотива» Хёведеса в сборную худших игроков года

Напомним, что Хёведес в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Ювентусе», за который он из-за травмы успел сыграть только в трёх матчах. Летом Бенедикт перешёл из «Шальке-04» в стан «железнодорожников».
В сборную худших игроков года по версии Marca также вошли Лорис Кариус («Ливерпуль» / «Бешикташ»), Леонардо Бонуччи («Милан» / «Ювентус»), Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал», Лондон), Уэсли Снейдер («Ницца» / «Аль-Гарафа»), Тьемуэ Бакайоко («Челси» / «Милан»), Гансо («Севилья» / «Амьен»), Алексис Санчес («Арсенал» / «Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Лусиано Вьетто («Атлетико» / «Валенсия» / «Фулхэм»).