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17:31 (мск), источник: ТАСС

СК «Петровский» подал иск к ФК «Тосно» на 12,9 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс «Петровский» подал иск к обладателю Кубка России футбольному клубу «Тосно» из Ленинградской области на 12,9 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск к производству и рассмотрит его 22 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 22 ноября 2018 года», — говорится в определении суда.

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Стадион «Петровский» ранее был домашней ареной для «Зенита», а затем клуб стал использовать стадион «Санкт- Петербург» на Крестовском острове, где проходили матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году. После этого в 2017—2018 годах «Петровский» был домашней ареной «Тосно».

«Тосно» 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и выбыл во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.

В сентябре «Тосно» подал иск о собственном банкротстве. Суд также принял его к производству и назначил рассмотрение дела на 22 октября. Кроме того, 19 сентября Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании-перевозчика «Интерсервис» о взыскании долга в размере 3,5 млн рублей с «Тосно».

На замену «Тосно» власти Ленинградской области вместе с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец», который выступает в Олимп — Профессиональной футбольной лиге.

Тосно
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