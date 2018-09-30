Клуб «ТСК-Таврия» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после седьмого тура

В воскресенье состоялся заключительный матч тура, в котором ялтинский «Инкомспорт» выиграл на своем поле у «Кызылташа» из Бахчисарая со счетом 2:0.

Результаты других матчей тура: «Евпатория» — «Океан» — 4:2, «ТСК-Таврия» — «Гвардеец» — 1:0, «Крымтеплица» — «Севастополь» — 1:1.

По итогам тура «ТСК-Таврия» набрала 15 очков, за ней следует «Крымтеплица» (13), на третьем месте «Севастополь» (12), далее «Евпатория» и Кызылташ (10), «Океан» (7), «Инкомспорт» (6) и «Гвардеец» (4).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.