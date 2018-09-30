Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
Ротор1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Ним0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кардифф Сити0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Вальядолид0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново1
Сочи3
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия0
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од0
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг0
Львов0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар3
Динамо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф4
Ганновер-961
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Алавес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево0
Торино1
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне1
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Шинник2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи2
Зенит1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья2
Удинезе1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:00
Уэска1
Жирона1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч2
Томь2
Все события
Фоторепортажи
20Фанаты «Торпедо» снова зажгли на матче с «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
17:34 (мск), источник: ТАСС

Клуб «ТСК-Таврия» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после седьмого тура

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «ТСК-Таврия» из Симферополя возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма по футболу по итогам седьмого тура.

Наверх

В воскресенье состоялся заключительный матч тура, в котором ялтинский «Инкомспорт» выиграл на своем поле у «Кызылташа» из Бахчисарая со счетом 2:0.

Читайте также
ФК «Крымтеплица» и «ТСК-Таврия» возглавляют таблицу чемпионата Крыма после пятого тура

Результаты других матчей тура: «Евпатория» — «Океан» — 4:2, «ТСК-Таврия» — «Гвардеец» — 1:0, «Крымтеплица» — «Севастополь» — 1:1.

По итогам тура «ТСК-Таврия» набрала 15 очков, за ней следует «Крымтеплица» (13), на третьем месте «Севастополь» (12), далее «Евпатория» и Кызылташ (10), «Океан» (7), «Инкомспорт» (6) и «Гвардеец» (4).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».

Таврия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Не спасли ни удаление, ни гол Маркизио. «Анжи» победил «Зенит»
СМИ: Моуринью будет уволен из МЮ до конца следующей недели
ФИФА хочет принудить Месси и Роналду к посещению награждения
Победа по приказу. Хэмилтон в 3-й раз выиграл «Гран-при России»
Потерял в деньгах: на кого Терри променял «Спартак»
«Краснодар» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Молодежка «Спартака» с Глушаковым и Ещенко разгромила «Ростов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь