Снежный волейбол будет проходить в формате 3×3, чтобы попасть в программу Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

В марте этого года в Австрии прошел первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу, победителем которого стала российская команда.

«Хочу поздравить Россию с тем, что именно ее команда добилась исторического результата — завоевала первое золото чемпионата Европы по снежному волейболу. Это замечательно, что теперь у нас есть три дисциплины: классический волейбол с командами по шесть волейболистов на площадке, пляжный волейбол, где команды состоят из двух игроков, и снежный волейбол, в котором теперь будут играть команды из трех спортсменов на площадке. Это решение было уже официально утверждено», — сказал Боричич.

«Почему мы так сделали? Мы пошли по пути баскетбола, где дисциплина 3×3 была включена в программу летних Олимпийских игр. Мы хотим добиться того же и со снежным волейболом, чтобы он стал кандидатом на включение в программу зимних Олимпийских игр», — подчеркнул он.

Международная федерация волейбола (FIVB) представила снежный волейбол на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В выставочном матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола, в том числе олимпийские чемпионы бразилец Жиба и серб Владимир Грбич, самый ценный игрок Олимпиады-2012 южнокореянка Ким Ен Кун, трехкратный призер Олимпиад бразилец Эмануэль Рего.