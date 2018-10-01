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12:58 (мск), источник: ТАСС

Снежный волейбол будет проходить в формате 3×3, чтобы попасть в программу Олимпиады

ТУРИН /Италия/, 1 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Утвержден новый формат проведения соревнований по снежному волейболу, согласно которому на площадке за одну команду будут выступать не два, а три игрока. Как сообщил ТАСС президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александр Боричич, это изменение увеличивает шансы снежного волейбола стать олимпийской дисциплиной.

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Источник: РИА "Новости"

В марте этого года в Австрии прошел первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу, победителем которого стала российская команда.

«Хочу поздравить Россию с тем, что именно ее команда добилась исторического результата — завоевала первое золото чемпионата Европы по снежному волейболу. Это замечательно, что теперь у нас есть три дисциплины: классический волейбол с командами по шесть волейболистов на площадке, пляжный волейбол, где команды состоят из двух игроков, и снежный волейбол, в котором теперь будут играть команды из трех спортсменов на площадке. Это решение было уже официально утверждено», — сказал Боричич.

«Почему мы так сделали? Мы пошли по пути баскетбола, где дисциплина 3×3 была включена в программу летних Олимпийских игр. Мы хотим добиться того же и со снежным волейболом, чтобы он стал кандидатом на включение в программу зимних Олимпийских игр», — подчеркнул он.

Международная федерация волейбола (FIVB) представила снежный волейбол на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В выставочном матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола, в том числе олимпийские чемпионы бразилец Жиба и серб Владимир Грбич, самый ценный игрок Олимпиады-2012 южнокореянка Ким Ен Кун, трехкратный призер Олимпиад бразилец Эмануэль Рего.

Баскетбол 3×3 будет представлен в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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