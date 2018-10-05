Карасев и Еськов вошли в список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год

В число главных судей вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалев и Михаил Вилков.
Игорь Демешко, Алексей Лунев, Антон Аверьянов, Валерий Данченко, Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Егор Болховитин вошли в список ассистентов судьи.
Карасев работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Он отсудил одну игру — матч группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Его ассистентами были Аверьянов и Тихон Калугин, не вошедший в лист ФИФА. Карасев стал первым российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.