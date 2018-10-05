Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:45
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
15:45 (мск), источник: ТАСС

Карасев и Еськов вошли в список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год

ТАСС, 5 октября. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список арбитров от России в лист Международной федерации футбола (ФИФА) на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
Источник: Reuters

В число главных судей вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Владимир Москалев и Михаил Вилков.

Игорь Демешко, Алексей Лунев, Антон Аверьянов, Валерий Данченко, Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Егор Болховитин вошли в список ассистентов судьи.

Карасев работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Он отсудил одну игру — матч группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Его ассистентами были Аверьянов и Тихон Калугин, не вошедший в лист ФИФА. Карасев стал первым российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.

 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу
13 шайб и овертайм. Суперхоккей от команд Малкина и Овечкина
Два игрока «Зенита» вошли в команду недели в Лиге Европы
Божович назначен новым главным тренером ФК «Крылья Советов»
Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией
«Он сумасшедший»: Сотникову ограбил фанат
Описана реакция Акинфеева на удаление в матче с «Реалом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь