Карасев и Еськов вошли в список арбитров от России в лист ФИФА на 2019 год

Карасев работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Он отсудил одну игру — матч группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Его ассистентами были Аверьянов и Тихон Калугин, не вошедший в лист ФИФА. Карасев стал первым российским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.