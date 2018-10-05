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15:58 (мск), источник: ТАСС

Совет Европы и ФИФА подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главы Совета Европы и Международной федерации футбола (ФИФА) заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония состоялась во Дворце Европы в Страсбурге (Франция), со стороны Совета Европы документ подписал генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд, со стороны ФИФА — президент организации Джанни Инфантино. ФИФА и Совет Европы будут сотрудничать в целях соблюдения прав человека, добросовестного управления в спорте и безопасности футбольных матчей.

«Спорт играет ключевую роль в объединении людей, способствует укреплению социальной структуры путем продвижения основных ценностей, которым придерживается Совет Европы, — сказал Ягланд. — Мы ратуем за честность и добросовестность в спорте, за безопасность и доступность его для всех желающих, а также за построение общества, основной которого станет демократия и верховенство права».

Инфантино отметил, что ФИФА и Совет Европы разделяют схожие идеалы. «Этот меморандум делает наше сотрудничество более конкретным, у наших организаций общие ценности и идеалы: добросовестность, честность, безопасность спорта и уважение прав человека, — сказал Инфантино. — Совместная работа на благо красивой игры, которая меняет жизни людей, находится в интересах всех вовлеченных сторон».

Также отмечается, что в ходе подписания меморандума стороны обсудили дальнейшее сотрудничество на 2019 год.

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