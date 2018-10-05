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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС обсудил перспективы внедрения VAR в России

Сегодня, 5 октября, состоялась рабочая встреча представителей Российского футбольного союза и компании Hawk-Eye в рамках проекта по внедрению системы видеоассистентов рефери (VAR) в России, сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества, касающегося проведения нескольких матчей Кубка России и переходных встреч между клубами Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги с использованием системы VAR.

«Представители РФС и Hawk-Eye обменялись мнениями, сейчас требуется немного времени, чтобы проанализировать полученную информацию и оценить возможность сотрудничества с компанией касательно проведения матчей с использованием системы VAR в России в этом сезоне.

В целом нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и Лиге чемпионов УЕФА. Мы должны идти в ногу со временем, — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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