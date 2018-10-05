РФС обсудил перспективы внедрения VAR в России

«Представители РФС и Hawk-Eye обменялись мнениями, сейчас требуется немного времени, чтобы проанализировать полученную информацию и оценить возможность сотрудничества с компанией касательно проведения матчей с использованием системы VAR в России в этом сезоне.

В целом нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и Лиге чемпионов УЕФА. Мы должны идти в ногу со временем, — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.