«Евпатория» выиграла у «Севастополя» в восьмом туре чемпионата Крыма по футболу

У хозяев мячи на счету Вадима Пронкина (13-я минута), Сейхана Алиева (38), Дмитрия Авраменко (44, 48) и Артура Айтметдинова (86). У гостей голы забили Матвей Гуйганов (11), Евгений Прокопенко (19), Тарас Медведенко (67), Дмитрий Матвиенко (73).

Читайте также Клуб «ТСК-Таврия» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после седьмого тура

Результаты других матчей тура: «ТСК-Таврия» — «Океан» — 1:1, «Кызылташ» — «Гвардеец» — 1:1, «Крымтеплица» — «Инкомспорт» — 0:1.

В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 16 очков, за ней следуют «Евпатория» и «Крымтеплица» (по 13), «Севастополь» (12), Кызылташ (11), «Инкомспорт» (9), «Океан» (8) и «Гвардеец» (5).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.