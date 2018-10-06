«Евпатория» выиграла у «Севастополя» в восьмом туре чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» выиграл у «Севастополя» со счетом 5:4 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Крыма по футболу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» выиграл у «Севастополя» со счетом 5:4 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Крыма по футболу.
У хозяев мячи на счету Вадима Пронкина (13-я минута), Сейхана Алиева (38), Дмитрия Авраменко (44, 48) и Артура Айтметдинова (86). У гостей голы забили Матвей Гуйганов (11), Евгений Прокопенко (19), Тарас Медведенко (67), Дмитрий Матвиенко (73).
Результаты других матчей тура: «ТСК-Таврия» — «Океан» — 1:1, «Кызылташ» — «Гвардеец» — 1:1, «Крымтеплица» — «Инкомспорт» — 0:1.
В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 16 очков, за ней следуют «Евпатория» и «Крымтеплица» (по 13), «Севастополь» (12), Кызылташ (11), «Инкомспорт» (9), «Океан» (8) и «Гвардеец» (5).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».