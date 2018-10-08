Полиция возбудила дело после инцидента в кафе с участием Кокорина и Мамаева

Источник: AFP 2018

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления.

Читайте также Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и Кокорина.

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. До этого Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание.