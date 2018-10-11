Власти Пермского края не будут выплачивать долги «Амкара»

Комментарий по ситуации вокруг пермского футбольного клуба «Амкар» прозвучал в ходе пресс-конференции, которую губернатор региона Решетников впервые провел в прямом эфире социальной сети Instagram.
«Никакой помощи от Минспорта не запланировано. Судьба клуба — решение частных владельцев», — заявил Решетников.
По словам губернатора, законодательством региона предусмотрена поддержка профессиональных спортивных клубов, соответствующая привлеченным им средствам — на один рубль частных инвесторов выделяется один рубль из бюджета Пермского края. Соответственно, если руководство клуба «Амкар» могло собрать деньги, то средства из регионального бюджета перечислялись, а «если такого не получалось, значит, краевого финансирования не было».
«Поэтому сейчас уже собственники разбираются с той ситуацией, которая в клубе возникла. Никакой дополнительной помощи мы, конечно, оказывать не будем», — повторил Решетников.
По данным главы региона, высвободившиеся бюджетные средства, которые были запланированы на поддержку ФК «Амкар», будут направлены на создание молодежных сборных и развитие академии игровых видов спорта.
«В общем, все деньги остались в отрасли, но пошли на развитие массового спорта — то, что краю необходимо в первую очередь», — резюмировал Решетников.
Общественная организация «ФК «Амкар» 24 августа опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с долгом в 540 миллионов рублей. Кредитором в сообщении указано ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». По данным ЕГРЮЛ, учредителями этой компании являются Пермский край в лице министерства по управлению имуществом и земельными отношениями (доля 78,6%) и город Пермь в лице департамента имущественных отношений (21,4%).
Соответствующее заявление с требованием о признании клуба банкротом поступило в арбитраж от президента ФК «Амкар» Геннадия Шилова. Первое судебное заседание в деле назначено на 6 ноября.
Футбольный клуб «Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах обыграл «Тамбов» (2:0, 1:0), ставший четвертым в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), благодаря чему сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России. Впоследствии пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2018/19.