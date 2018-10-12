Усэйн Болт сделал дубль в матче за австралийский клуб

Встреча «Маринерс» и команды «Макартур Саут Уэст Юнайтед», составленной из лучших игроков нескольких австралийских клубов, состоялась на стадионе «Кэмпбеллтаун» в пригороде Сиднея и завершилась со счетом 4:0, Болт отличился на 57-й и 68-й минутах. Для 32-летнего спортсмена это первые голы в составе «Маринерс».

Я впервые попал в стартовый состав и смог забить дважды, это приятно. Я рад, что смог приехать сюда и доказать миру, что становлюсь лучше. Я хочу показывать свой лучший футбол и попасть в команду.

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017, не раз говорил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. В марте он участвовал в открытой тренировке дортмундской «Боруссии», в июне сначала провел товарищескую игру за норвежский «Стремсгодсет», а после принял участие в благотворительном матче на стадионе «Олд Траффорд», где в составе сборной мира противостоял команде Англии.