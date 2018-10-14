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13:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Футболистки «Минска» выиграли чемпионат Беларуси

Женская команда ФК Минск досрочно оформила чемпионство в первенстве Беларуси, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Футболистки «Минска» 13 октября в 19-м туре чемпионата Беларуси разгромили Бобруйчанку со счетом 12:0. Теперь за два тура до окончания чемпионата в активе клуба 54 очка, а у ближайшего преследователя РГУОР (Минск), которому осталось сыграть на турнире три матча, — 42. Таким образом «Минск» стал недосягаемым, и завоевал титул чемпиона Беларуси.

Для футболисток Минска это уже шестая победа в чемпионате подряд. Первый титул был завоеван в 2013 году.

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