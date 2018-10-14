Футболистки «Минска» выиграли чемпионат Беларуси

Футболистки «Минска» 13 октября в 19-м туре чемпионата Беларуси разгромили Бобруйчанку со счетом 12:0. Теперь за два тура до окончания чемпионата в активе клуба 54 очка, а у ближайшего преследователя РГУОР (Минск), которому осталось сыграть на турнире три матча, — 42. Таким образом «Минск» стал недосягаемым, и завоевал титул чемпиона Беларуси.



Для футболисток Минска это уже шестая победа в чемпионате подряд. Первый титул был завоеван в 2013 году.

