Головин пообещал «в любом случае» поддерживать Кокорина и Мамаева
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по обвинению в хулиганстве и побоях.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по обвинению в хулиганстве и побоях.
«Это очень провокационный вопрос… Тяжело мне сказать… Я в любом случае буду поддерживать их. Плохо, что они сделали. Я сам удивился. Я их знаю и уверен, что это не просто так. На видео показали не все, что есть», — заявил футболист во время
В четверг 19 октября Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и оставил обоих под арестом до 9 декабря. Накануне обоим футболистам, а также брату Александра Кокорина Кириллу были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».
Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.