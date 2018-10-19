Головин пообещал «в любом случае» поддерживать Кокорина и Мамаева

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«Это очень провокационный вопрос… Тяжело мне сказать… Я в любом случае буду поддерживать их. Плохо, что они сделали. Я сам удивился. Я их знаю и уверен, что это не просто так. На видео показали не все, что есть», — заявил футболист во время онлайн-игры со стримером Drainys на популярной платформе Twitch.

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В четверг 19 октября Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и оставил обоих под арестом до 9 декабря. Накануне обоим футболистам, а также брату Александра Кокорина Кириллу были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.