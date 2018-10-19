Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
16:22 (мск), источник: Р-Спорт

Головин пообещал «в любом случае» поддерживать Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по обвинению в хулиганстве и побоях.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Это очень провокационный вопрос… Тяжело мне сказать… Я в любом случае буду поддерживать их. Плохо, что они сделали. Я сам удивился. Я их знаю и уверен, что это не просто так. На видео показали не все, что есть», — заявил футболист во время онлайн-игры со стримером Drainys на популярной платформе Twitch.

Читайте также
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»

В четверг 19 октября Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и оставил обоих под арестом до 9 декабря. Накануне обоим футболистам, а также брату Александра Кокорина Кириллу были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчика президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой
На учебу в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игры ЦСКА и «Локомотива» в ЛЧ
Главный тренер хоккейного «Спартака» ушел в отставку
Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался с голкипером «Витязя»
Мадридский «Реал» сыграет в Кубке Испании против клуба из Африки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь